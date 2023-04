Orange : cette offre fibre + forfait mobile 5G de 100 Go est le super deal du jour

Pour vous éviter de multiplier les factures de forfaits internet et mobile, Orange propose une super offre regroupant tout ce dont vous avez besoin pour moins de 33 euros par mois pendant un an.

Pour vous faire des économies, Orange mise sur des offres en pack dans un seul abonnement : Fibre + forfait mobile 5G. Et, en ce moment, l’opérateur historique en France revient avec une offre très intéressante, puisqu’il propose pour moins de 33 euros par mois pendant un an, un pack Livebox Fibre + forfait 5G de 100 Go.

Que propose l’offre Orange Fibre + Forfait ?

La Fibre jusqu’à 500 Mbits/s avec la Livebox 5

Un forfait mobile sans engagement 100 Go de 5G

Box TV 4K avec 140 chaînes + 6 mois à Paramount+ offert

Jusqu’au 31 mai 2023, le pack Fibre + forfait mobile 5G de 100 Go est à 32,98 euros par mois pendant un an et passe ensuite à 69,98 euros par mois. Notez que cette offre est soumise à un engagement de 12 mois. La promotion dure le temps que l’engagement, vous pourrez donc résilier par la suite si la hausse tarifaire après la première année ne vous convient pas.

La fibre d’Orange : performante et stable

L’opérateur historique Orange propose un pack fibre + forfait mobile. Concernant la fibre, on retrouve dans cette offre la Livebox 5. Elle offre un débit allant jusqu’à 500 Mb/s en envoi et en téléchargement. La box est compatible WiFi 5 (avec les bandes traditionnelles 2,4 et 5 GHz) ce qui permet une transmission plus fluide et plus fiable dans les logements comprenant un très grand nombre d’appareils connectés. La box d’Orange propose aussi 4 ports Ethernet, tous avec des débits théoriques de 1Gb/s.

La partie TV est quant à elle gérée par un décodeur dédiée avec un bouquet de 140 chaînes, dont certaines compatibles 4K UHD. Ce pack inclut même sur demande un accès gratuit au service Paramount+ durant 6 mois, puis passe à 7,99 euros /mois (résiliable à tout moment).

Un forfait complet : de la 5G et beaucoup de data

Ce pack inclut également un forfait avec 100 Go de 5G, de quoi profiter de votre smartphone sans avoir à se connecter au Wi-Fi. Il comporte bien sûr les communications en illimité avec les appels, les SMS et MMS en illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe, DOM, la Suisse et Andorre. Vous profiterez ainsi du meilleur réseau mobile de France avec une couverture de plus de 99 %.

Orange met aussi les petits plats dans les grands concernant les données disponibles pour l’étranger puisque l’opérateur propose la totalité de l’enveloppe de base dans ce cas-ci. Vous avez alors accès aux 100 Go du forfait en Europe, en DOM et même en Suisse et Andorre.

