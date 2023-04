449 € au lieu de 699 €, c’est l’excellente offre pour ce laptop sous Ryzen 5

Si vous recherchez un ordinateur portable performant et abordable, vous êtes au bon endroit ! En ce moment, le Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 équipé d’une puce Ryzen 5 revient à 450 euros grâce à un code promo, au lieu de 700 euros de base.

Avec sa gamme Ideapad, Lenovo propose de bons ordinateurs portables taillés pour un usage polyvalent, grâce à une fiche technique équilibrée. La référence IdeaPad 3 15ALC6 est d’ailleurs bien équipé, et conviendra parfaitement à une utilisation bureautique. Il a l’avantage d’être proposé aujourd’hui avec 250 euros de réduction.

Les avantages du Lenovo IdeaPad 3 15ALC6

Une conception soignée, avec un écran de 15,6 pouces FHD

Un Ryzen 5-5500U, 8 Go de RAM et 512 Go de SSD

Une autonomie confortable

Initialement à 699,99 euros, le PC portable Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 s’affiche à 499,99 euros, mais en utilisant le code STAR50LEN, il passe à 449,99 euros seulement sur Cdiscount.

Un grand écran dans un châssis compact

Le Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 propose une conception sobre et élégante très réussie. Il opte pour un châssis en aluminium léger de 1,65 kg et d’une épaisseur de 19 mm. Il se montre peu encombrant, et sera donc idéal pour se glisser dans votre sac à dos afin de vous accompagner partout.

Concernant son écran, on a droit à une diagonale de tout même 15,6 pouces. Sa dalle IPS en définition Full HD délivre une luminosité de bonne facture et un bon taux de contraste. Elle sera agréable à utiliser au quotidien, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries.

Avec une configuration solide

Les composants qu’il embarque le rendent très intéressants, surtout pour son prix actuel. Sous le capot, on retrouve un processeur AMD Ryzen 5-5500U cadencé à 2,1 GHz (Turbo 4 GHz). Le tout est épaulé par 8 Go de mémoire vive. L’ensemble vous permettra d’effectuer vos tâches de bureautique et naviguer sur le web sans problème. De plus, avec son SSD de 512 Go, il propose une expérience utilisateur totalement fluide sous Windows 11, et apporte plus de rapidité au lancement de vos logiciels en plus de réduire les temps de chargement.

Concernant l’autonomie, l’ultrabook de Lenovo intègre une batterie de 38 Wh qui lui confère jusqu’à 9 heures d’utilisation. Cette durée peut varier en fonction de votre utilisation, et il ne faudra pas compter sur la charge rapide, qui n’est pas de la partie ici. Pour finir, côté connectique, ce pc portable s’équipe d’un port USB Type-C, trois ports USB, un port HDMI 1.4, un slot microSD, ainsi qu’une prise casque/microphone.

