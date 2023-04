Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 : ce laptop doté d’un i5 11e gen est bradé à -45 %

Si vous êtes à la recherche d'un PC portable efficace et pas trop cher pour télétravailler, il y a de belles affaires du côté de chez Lenovo. Son IdeaPad 3i Gen 6 passe de 899 euros à seulement 499 euros.

Lenovo est une marque réputée pour proposer des laptops polyvalent qualitatifs. C’est le cas du modèle IdeaPad 3i Gen 6, qui assure de bonnes performances avec son processeur i5 de 11e gen, et profite d’un meilleur rapport qualité-prix aujourd’hui grâce à une remise de 400 euros.

Que propose le Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 ?

Un design sobre avec un grand écran de 17 pouces FHD

Un i5 11e génération + 8 Go de RAM + 512 Go SSD

Une bonne autonomie

Initialement à 899 euros, l’ordinateur portable Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 voit son prix tomber à 499 euros avec le code MEGADEAL sur le site de la marque.

Un grand écran idéal pour travailler ou consulter du contenu

Le Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 est doté d’un châssis gris plutôt élégant. Son poids contenu de 2,2 kg n’en fait pas de lui le plus léger de sa catégorie, et pour cause, son écran mesure 17 pouces. Avec une telle diagonale, il est plus difficile de faire rentrer le laptop dans un sac, mais au moins, elle s’avère très pratique pour travailler efficacement avec une vue large sur ses documents.

D’ailleurs, sa dalle IPS affiche une résolution de 1 920 × 1 080 pixels, apportant une bonne densité d’affichage et un confort visuel appréciable. Elle sera aussi bien agréable pour visionner vos divertissements.

Une configuration solide

L’IdeaPad 3i Gen 6 dispose d’une configuration largement suffisante pour le quotidien. On a droit à un prrocesseur Intel Corre i5-1135G7 cadencé à 2,4 GHz (Turbo 4,2 GHz). Le tout est épaulé par 8 Go de mémoire vive. Une telle configuration permettra de faire tourner sans ralentissement les tâches classiques, comme la navigation web, le lancement de vidéos ou encore l’utilisation d’un traitement de texte. En revanche, ce laptop n’est pas vraiment adapté au gaming, mais bien plus au télétravail ou au travail en mobilité.

Avec son SSD de 512 Go, il propose une expérience utilisateur totalement fluide sous Windows 11, et apporte plus de rapidité au lancement de vos logiciels, en plus de réduire les temps de chargement. Concernant l’autonomie, avec une batterie 45 Wh, le constructeur promet jusqu’à 10 heures d’autonomie. Quant à la connectique, le laptop de Lenovo intègre un port USB-C, deux ports USB, un port HDMI, un lecteur de carte SD et une prise casque audio.

Pour comparer le Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 avec d’autres références actuelles du marché disponibles sur la même tranche de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs ordinateurs portables à moins de 500 euros en 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.