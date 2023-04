L’excellent Samsung Galaxy S21 FE est à moitié prix jusqu’à la fin du week-end

Plus d'un an après sa sortie, le Samsung Galaxy S21 FE est enfin de retour à un prix nettement plus intéressant qu'à sa sortie. En effet, alors qu'il était affiché à 759 euros au lancement, il est désormais proposé à 399 euros chez Cdiscount.

Critiqué pour son tarif de lancement jugé un peu trop élevé, le Samsung Galaxy S21 FE a pourtant fait impression avec sa puce plus puissante que l’ancienne génération et son module photo très polyvalent. Ce dernier « Fan Edition » en date demeure tout de même bien plus intéressant lorsque son prix baisse, et en ce moment, il dégringole, même : ce smartphone premium est aujourd’hui 360 euros moins cher.

Les points forts du Samsung Galaxy S21 FE

Un écran AMOLED de 6,4 pouces rafraîchi à 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 888 (compatible 5G)

Un module photo polyvalent

Lancé au prix de 759 euros, le Samsung Galaxy S21 FE 5G est disponible à 399 euros chez Cdiscount, du 14 au 17 avril 2023, en prenant en compte l’ODR de 100 euros qui court jusqu’à la fin du mois.

Un design soigné et un écran qui en jette

Si le Samsung Galaxy S21 FE emprunte quelques aspects du design des S21 classiques, ce modèle « Fan Edition » se différencie tout de même visuellement des autres références de sa gamme : la marque a par exemple décidé de troquer le corps en aluminium contre du plastique. Malgré ce choix moins premium, on a tout de même droit à des finitions soignées, comme la marque sait bien le faire. Mais le Galaxy S21 FE marque davantage de points avec son écran, protégé d’ailleurs par Gorilla Glass Victus. Ce dernier offre surtout une excellente qualité d’image avec sa dalle AMOLED, qui promet des contrastes infinis et des noirs profonds, et qui est en plus Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels). On profitera aussi du taux de rafraîchissement pouvant grimper jusqu’à 120 Hz, soit l’assurance d’une excellente fluidité dans l’affichage de chaque contenu.

Une belle puissance et une polyvalence photo agréable

Alors que le Galaxy S21 classique embarque un SoC Exynos 2100, le S21 FE est quant à lui équipé d’un Snapdragon 888 épaulé par 6 Go de mémoire vive. Et cette différence bénéficie grandement au S21 FE, puisqu’il délivre de meilleures performances : avec une telle configuration, on pourra enchaîner les tâches classiques avec fluidité et puissance. En revanche, les jeux 3D aux graphismes élevés auront un peu de mal à échapper aux ralentissements. Autre petit bémol sur ce smartphone : son autonomie, un peu décevante malgré sa batterie de 4 500 mAh. Avec un usage modéré, le smartphone pourra tenir une journée entière, mais si vous préférez une utilisation plus poussée, on vous conseille de garder votre chargeur près de vous. Heureusement, la charge rapide à 25 W sera là pour gagner des points de batterie rapidement. La charge sans fil, y compris en mode sans fil inversée, est aussi de la partie.

Enfin, côté photo, le Samsung Galaxy S21 FE promet une belle polyvalence, avec un capteur principal de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un zoom x3 optique de 8 mégapixels. Mention spéciale pour le capteur principal, qui capture de très beaux clichés, avec un piqué très satisfaisant et même un rendu des couleurs très pop qui pourra plaire à de nombreux utilisateurs.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S21 FE.

