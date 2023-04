Ce forfait mobile 40 Go sur le réseau Orange n’est qu’à 7,99 €/mois, même après 1 an

Dans la guerre des forfaits mobile, petits et grands opérateurs se livrent à des promotions en tous genres pour attirer le plus de clients possible et rivalisent d'arguments tels que la flexibilité et le contrat sans engagement. Nous avons aussi des opérateurs virtuels comme Lebara qui proposent des tarifs réduits seulement pour les nouveaux clients et en ce moment, son forfait 4G de 40 Go affiche le prix imbattable de 7,99 euros par mois.

Dans la quasi-trentaine d’opérateurs qui se partagent le marché des forfaits mobile en France, nous retrouvons Lebara, un MVNO anglais qui dispose de plusieurs filiales en Europe dont en France. Jusqu’à récemment, cet opérateur utilisait le réseau de Bouygues Télécom, mais c’est aujourd’hui celui d’Orange qui est mis à contribution. Pour seulement 7,99 euros par mois, vous pouvez découvrir son offre sans engagement de 40 Go, flexible et sans engagement pour s’adapter au mieux à vos envies.

Que propose le forfait Lebara de 40 Go ?

Une enveloppe 4G de 40 Go sur le réseau Orange

Les appels et les SMS illimités vers la France

Flexible et sans engagement

Une carte SIM gratuite

En ce moment, le forfait Lebara de 40 Go est disponible pour seulement 7,99 euros par mois en boutique officielle. Non seulement c’est sans engagement, mais en plus ce forfait est flexible tous les mois pour s’adapter à votre consommation de data.

Une bonne dose de data à petit prix

Avec Orange, Lebara profite du réseau le plus performant de la France métropolitaine et avec l’enveloppe 4G de 40 Go comprise dans ce forfait, vous avez de quoi faire. Vous pouvez regarder une série en streaming et naviguer sur internet où vous voulez, mais si jamais vous épuisez toute votre enveloppe, le débit sera réduit et il n’y aura pas de consommation hors forfait. Vous pourrez si besoin recharger votre forfait en données mobiles via l’application MyLebara ou auprès d’un des 10 000 points de vente répartis sur le territoire.

Ce forfait vous donne également accès aux appels et aux SMS illimités en France et est sans engagement. Ce qui veut dire que vous pouvez changer d’opérateur quand vous le souhaitez si jamais vous n’êtes pas satisfait de ce forfait ou si vous avez repéré une promo intéressante ailleurs, et ce sans payer de frais de résiliation. Vous n’avez ni de contrat à signer ni de coordonnées bancaires à transmettre. Enfin, la carte SIM est gratuite et vous avez 1 Go d’offert le premier mois.

Comment ça, un forfait flexible ?

Ce forfait de Lebara est également flexible, ce qui veut dire qu’il s’adapte à votre consommation de données mobiles et que le hors forfait n’existe pas. Dans le cas de ce MVNO, vous pouvez changer tous les mois de forfait pour en choisir un qui s’adapte au mieux à votre consommation. Il existe également des forfaits flexibles qui fonctionnent par paliers de consommation comme ceux de Prixtel et YouPrice, et d’autres qui vous font payer au Go consommé près comme Réglo Mobile.

Comment conserver mon numéro de téléphone ?

Lebara vous donne la possibilité de garder votre numéro de téléphone mais pour cela, vous devez transmettre votre numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur) lors de la souscription. L’opération n’est pas compliquée et cela ne vous coûtera rien, il existe plusieurs manières d’obtenir son numéro RIO. Nous vous invitons à jeter un œil à ce tutoriel pour en prendre connaissance.

Afin de comparer le forfait Lebara de 40 Go avec d’autres services de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles pas chers du moment.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

100 Go Appels illimités 130 Go en France 20 Go en Europe 13,99€ Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 20 à 60 Go Appels illimités 20 Go - 60 Go en France 15 Go en Europe À partir de 6,99€ Découvrir Forfait Mobile Lebara

80 Go Appels illimités 80 Go en France 5 Go en Europe 9,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

