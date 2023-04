Le Samsung Galaxy S23 Ultra est moins cher, avec en plus un vidéoprojecteur offert

Après un Samsung Galaxy S22 Ultra un poil décevant, le constructeur sud-coréen ne pouvait que rebondir et c'est chose faite avec les Samsung Galaxy S23, et plus particulièrement le modèle Ultra. Puissance, écran, autonomie, appareil photo, nous avons ici un smartphone quasi-parfait méritant le titre de roi des smartphones et cela se ressent amèrement dans son prix. Mais, grâce à une opération de la Fnac et de Boulanger, la version 512 Go du S23 Ultra passe de 1 599 euros à 1 319 euros et un bonus d'une grande valeur est offert à l'achat.

Avec les Samsung Galaxy de la série S, attendez-vous à mettre la main sur du haut de gamme et un savoir-faire qui a valu au constructeur sud-coréen d’être le plus grand vendeur de smartphones du marché plusieurs années de suite. Avec sa gamme des Galaxy S23, Samsung a remis une pièce dans la machine et a même raflé tous les lauriers avec le S23 Ultra. Son prix est salé, mais en ce moment, ce smartphone ultra haut de gamme est en promotion chez la Fnac et Boulanger et vous avez même un vidéoprojecteur offert à l’achat.

Les atouts du Samsung Galaxy S23 Ultra

Les performances du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Une autonomie olympique

Un capteur photo principal de 200 Mpx !

Un écran de haut vol

Le S-Pen est fourni avec

Au lieu de 1 599 euros habituellement, le Samsung Galaxy S23 Ultra de 512 Go est maintenant disponible en promotion à 1 419 euros chez la Fnac. Jusqu’au 30 avril, vous pouvez bénéficier d’une offre de reprise de 100 euros pour la reprise de votre ancien appareil. Enfin, un vidéoprojecteur Samsung The Freestyle d’une valeur de 799,99 euros est offert en l’ajoutant au panier.

La même offre est disponible chez Boulanger, et le vidéoprojecteur apparait automatiquement dans votre panier après avoir ajouté le S23 Ultra.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy S23 Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy S23 Ultra au meilleur prix ?

Un écran AMOLED sublime et un module photo très poussé

À première vue, rien ne distingue un Samsung Galaxy d’un autre du point de vue du design, nous n’allons donc pas nous attarder dessus et seulement préciser que les finitions sont d’une qualité impeccable pour ne pas changer. Concernant l’écran, il s’agit d’une dalle AMOLED de 6,8 pouces en définition QHD (3 088 x 1 440 pixels) et avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Comme l’iPhone 14, il prend en charge le format HDR et est agréable à regarder, même en plein soleil, avec sa luminosité poussée.

À l’arrière, le module photo se compose de quatre capteurs : un capteur principal grand-angle de pas moins de 200 Mpx (f/1,7), un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2), un téléobjectif x3 de 10 Mpx (f/2,4) et un téléobjectif x10 de 10 Mpx (f/4,9). Il est capable de filmer jusqu’en 4K 60 FPS ou en 8K 30 FPS. Vous avez également à l’avant un capteur frontal de 12 Mpx (f/2,2). Les photos sont très détaillées et l’ultra grand-angle est efficace pour une fois, le mode portrait et le mode nuit sont perfectibles mais reste que cet appareil photo est un pur bonheur à utiliser.

Le nec plus ultra des processeurs pour smartphone

Le Samsung Galaxy S23 Ultra embarque ce qui se fait de mieux actuellement en termes de processeur : un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ce modèle octa-core cadencé jusqu’à 2,4 GHz est accompagné de 12 Go de RAM, autant dire qu’il fera tout ce que vous lui demanderez sans s’essouffler ou atteindre de grosses températures. Car en plus de ses performances, le Snapdragon 8 Gen 2 fait montre d’une gestion thermique efficace, beaucoup plus que le Snapdragon 8 Gen 1 qui mettait le feu à vos composants dans tous les sens du terme.

Le dernier point fort de ce SoC est son efficience énergétique. Ainsi, contrairement à d’autres smartphones haut de gamme, vous n’aurez pas à recharger le S23 Ultra tous les soirs. La batterie tient aisément deux journées et vous pouvez même arriver au terme de la troisième journée en passant en mode économie d’énergie. C’est l’un des smartphones les plus endurants testés à ce jour, il est seulement dommage que la recharge rapide soit limitée à 45 W et que, surtout, le bloc chargeur ne soit pas fourni dans la boîte.

Un mot sur le vidéoprojecteur Samsung The Freestyle

Le Samsung The Freestyle n’est pas vraiment un vidéoprojecteur à proprement parler, mais plutôt un picoprojecteur, une version miniature du vidéoprojecteur, tout de même capable de diffuser une grande image. Il fonctionne avec l’interface connectée Tizen comme les Smart TV de Samsung et déploie une qualité d’image en Full HD qui manquerait un peu de contraste et de luminosité. Il se connecte au Wi-Fi et au Bluetooth bidirectionnel et envoie un son omnidirectionnel à 360°. La seule mauvaise note est qu’il ne dispose pas de batterie et doit obligatoirement être branché pour fonctionner.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy S23 Ultra.

Afin de comparer le Samsung Galaxy S23 Ultra avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones du moment.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.