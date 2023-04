Réseau Orange ou Bouygues : lequel de ces deux forfaits mobile à petit prix allant jusqu’à 80 Go choisir ?

Les opérateurs multiplient les offres sans engagement à des prix abordables, sans pour autant sacrifier l'enveloppe 4G. D'un côté, on a Cdiscount mobile proposant 70 Go pour 8,99 euros par mois et, de l'autre, on a Lebara avec 80 Go pour 9,99 euros par mois. Mais, lequel est le meilleur ?

La plupart des opérateurs virtuels surenchérissent les offres de forfait mobile, et souhaitent proposer LE meilleur forfait doté d’une grande enveloppe data à un prix abordable. Dans ce contexte, on retrouve deux opérateurs avec des forfaits mobile allant de 70 à 80 Go, le tout sans engagement et sans augmentation de prix. Mais, entre l’offre proposée par Cdiscount Mobile et Lebara, laquelle est la plus intéressante ?

Appels et SMS illimités : appeler à l’international

Lebara permet d’appeler et d’envoyer des messages en illimités vers la France ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Son forfait permet d’appeler aussi à l’international (dans 43 pays). Autre avantage : la carte SIM est gratuite et vous avez 1 Go d’offert le premier mois.

Le forfait mobile de Cdiscount comprend également les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Attention, vous ne devrez toutefois pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Vainqueur : Lebara

Réseau : Orange ou Bouygues Telecom ?

Lebara est peut-être un opérateur virtuel dont vous ne connaissez pas l’existence, mais le MVNO assure à ses clients une ligne mobile de qualité grâce au réseau national d’Orange. Il est le meilleur opérateur en France, couvrant 99 % du territoire en 4G. Cela vous permettra surtout d’atteindre un pic de débit à 150 Mbit par seconde. Pour vous donner un ordre d’idée, le débit de l’ADSL est à 15 Mbit/s. Dans tout l’Hexagone donc, vous pouvez profiter au maximum de votre forfait.

Cdiscount, de son côté, s’appuie sur les antennes du réseau de Bouygues Télécom. Vous aurez donc l’assurance de bénéficier d’un réseau national de qualité : l’opérateur français couvre en effet 94 % de la France métropolitaine.

Vainqueur : Lebara

Deux opérateurs généreux en data

Pour utiliser Internet où que vous soyez, Lebara octroie pas moins de 80 Go de données 4G tous les mois en France. Avec une telle quantité, les possibilités sont donc nombreuses : vous pouvez dévorer du contenu en streaming, naviguer sur Internet, écouter votre service de streaming musical à longueur de temps, partager votre connexion en cas de besoin et de faire même quelques parties sur Fortnite, sans Wi-Fi à proximité. De quoi avoir l’esprit tranquille sans à se préoccuper de la facture à la fin du mois. Pour communiquer depuis l’étranger, l’opérateur est moins généreux et propose 5 Go d’Internet depuis l’Europe et les DOM.

Cdiscount mobile propose pas moins de 70 Go pour seulement 8,99 euros par mois et dont le prix n’évolue pas à la hausse même après un an. Avec autant de Go en stock, pas de risque d’être limité que ce soit côté streaming de vidéo ou même jeu en ligne où que vous soyez jeu en ligne. On peut même penser à un tel forfait pour l’utiliser dans une Box 4G et en faire profiter plus facilement tout son entourage. Concernant les données à l’étranger, ce forfait possède une bonne quantité de data depuis l’Europe et les DOM, à savoir 12 Go. De quoi être à l’aise en déplacement ou en vacances sans avoir à se connecter à un réseau Wi-Fi dans les environs, sans en abuser.

Vainqueur : Lebara

Prix : des tarifs assez similaires chez l’un comme chez l’autre

Que ce soit Cdiscount mobile ou Lebara, les deux proposent un forfait sans engagement et sans conditions de durée. Si vous avez un budget limité, celui de Cdiscount coûte un euro de moins, alors que Lebara propose son forfait à 9,99 euros par mois.

Mais le point fort du forfait Lebara est qu’il est possible de le moduler en fonction de vos besoins et de votre budget chaque mois. En effet, avant le renouvellement qui arrive tous les 30 jours, vous pourrez très bien choisir un autre forfait mobile, avec plus ou moins de données 4G, sans surcoût, juste en payant le nouveau prix mensuel associé à votre choix.

Vainqueur : Lebara

Notre recommandation

Les deux opérateurs proposent des offres intéressantes. Celle proposée par Lebara semble être la plus avantageuse, car en plus de profiter du réseau Orange à moindre coût, vous profiterez d’une enveloppe confortable de données 4G (80 Go) pour moins de 10 euros par mois. Et, si l’offre ne vous convient plus, il est possible de moduler le forfait. Autre bon point : les nouveaux clients n’ont pas à payer la carte SIM. Cette dernière est gratuite, contrairement à Cdiscount qui demande 10 euros.

En revanche, si vous avez l’occasion de partir régulièrement en week-end à l’étranger, le forfait de Lebara dispose de seulement 5 Go d’Internet. Sur ce point, Cdiscount mobile fait mieux en proposant 12 Go de data vers l’EU et les DOM. C’est un peu plus confortable pour consulter en cas de besoin le GPS ou bien de temps en temps, partager vos aventures durant votre voyage sur vos réseaux sociaux. Et, si votre budget est restreint, pour un euro de moins, il offre tout de même d’une belle quantité de data pour qui a l’habitude de consommer beaucoup de données en dehors de chez soi.

