Cette microSD 256 Go parfaite pour Steam Deck ou Switch est vraiment pas chère

Les microSD sont des solutions de stockage pratiques et souvent abordables pour étendre la capacité de vos appareils, certaines sont même taillées pour lancer des jeux vidéo et enregistrer des vidéos en Full HD ou en 4K. Cette Samsung Evo Select de 256 Go vous permettra de faire tout ça et grâce à une promotion sur Amazon, elle est en ce moment disponible pour seulement 22,70 euros.

La microSD est la solution privilégiée pour étendre le stockage de vos appareils qui en ont parfois cruellement besoin. On pense bien sûr à la Nintendo Switch qui ne dispose que d’un espace de stockage de seulement 32 Go dans sa version standard, ou à certains smartphones d’entrée de gamme qui n’ont pas assez de mémoire pour stocker toutes les applications dont vous avez besoin. La Samsung Evo Select de 256 Go pourra remplir ce manque et elle est en ce moment à un prix vraiment bas grâce à cette offre.

La Samsung Evo Select en quelques points

Interface V30 capable d’enregistrer des vidéos en 4K

Une vitesse de lecture pouvant atteindre les 130 Mo/s

Certification A2 assurant de meilleurs lancements d’application

Vendue en moyenne dans les 35 euros, la Samsung Evo Select de 256 Go est maintenant disponible en promotion à 22,70 euros chez Amazon.

De bonnes performances avec l’interface V30

La Samsung Evo Select dévoile une fiche technique satisfaisante qui vous permettra de l’utiliser autant pour stocker vos clichés, vos vidéos ou vos jeux, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’un produit d’entrée de gamme. Ses vitesses de transfert s’élèvent jusqu’à 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture et avec sa classe de vitesse minimale U3, cette microSD garantit d’avoir une vitesse d’écriture d’au moins 30 Mo/s.

Sachant que l’interface V10 est le minimum requis pour pouvoir enregistrer des vidéos en 4K, vous n’aurez donc aucun problème à le faire avec cette microSD puisqu’elle a une interface V30. Cette dernière garantit, elle aussi, une vitesse d’écriture minimale de 30 Mo/s. Enfin, cette Samsung Evo Select bénéficie de la certification A2 qui assure de bonnes performances lors de lancements d’applications puisqu’elle assure un nombre de 4000 IOPS en lecture et de 2000 IOPS en écriture.

Une microSD polyvalente pour plusieurs utilisations

Avec de telles caractéristiques, vous pouvez destiner cette Samsung Evo Select à moult utilisations. Vous pouvez la mettre dans votre Nintendo Switch ou votre Steam Deck, elle sera capable de lancer vos jeux en plus de les stocker. Dans un appareil photo ou un smartphone, vous aurez de quoi stocker clichés et applications grâce à sa capacité de 256 Go. Enfin, les vidéastes de l’extrême pourront tourner en 4K, d’une part grâce à l’interface V30 mais aussi grâce à sa robustesse, en atteste sa garantie de 10 ans.

Samsung a testé sa microSD Evo Select pour qu’elle protège vos données dans les conditions les plus difficiles. D’après le constructeur sud-coréen, elle est capable de résister à l’immersion dans l’eau de mer jusqu’à 72 heures, à des températures allant de -25° C à 85° C, aux rayons X des aéroports, aux champs magnétiques, aux chutes jusqu’à 5 mètres et à l’usure. De quoi tranquillement filmer vos treks au milieu du Sahara ou vos sessions de plongée dans le Pacifique.

