Rarement un TV 4K OLED de 55 pouces (et 100 Hz) n’a été aussi peu cher que celui de Panasonic aujourd’hui

Voilà une offre incroyable pour un téléviseur qui coche toutes les cases : le prix du TV OLED Panasonic Z800E en version 55 pouces passe de 1 799 euros à seulement 849 euros.

Des fois, il y a des offres que l’on ne voit pas venir. C’est notamment le cas cĂ´tĂ© TV avec cette offre incroyable pour un TV Panasonic OLED de la sĂ©rie Z800E qui dans sa version 55 pouces qui perd la moitiĂ© de son prix d’origine alors mĂŞme que ce modèle a seulement moins d’un an (il est sorti en juin 2023).

Pourquoi choisir le TV TX-55MZ800E de Panasonic ?

Une dalle Oled 4K de 55 pouces

Compatible HDR10, HDR10+ et Dolby Vision IQ

Google TV pour l’OS

La présence de 3 ports HDMI 2.1

Le tout Ă prix incroyable

Sorti Ă 1 799 euros, mais aujourd’hui affichĂ© Ă un prix barrĂ© de 1 290 euros, le tĂ©lĂ©viseur Panasonic TX-55MZ800E profite d’une baisse de prix jamais vu aujourd’hui puisqu’on le trouve Ă seulement 849 euros chez Boulanger.

Une belle qualitĂ© d’image et pensĂ© pour le gaming

Avec la prĂ©sence des 3 mastodontes de l’OLED comme LG, SONY et Samsung, on oublie vite que Panasonic est aussi un des pionniers du genre avec des modèles variĂ©s. La dernière sĂ©rie de TV Panasonic MZ800 avec ce modèle 55 pouces est capable d’afficher des images Ultra HD en utilisant son processeur de traitement d’image et de mise Ă l’échelle 4K Colour Engine Pro, s’appuyant sur une dalle OLED pouvant aller jusqu’Ă 100 Hz.

Elle peut aussi compter sur un système audio Dynamic Theater Surround avec des haut-parleurs sur les côtés et un woofer embarqué. La série est aussi pensée pour le gaming et profite d’un mode dédié avec un faible input lag et la présence de 3 ports HDMI 2.1 vient compléter le tout.

Google TV au programme

Si certains tĂ©lĂ©viseurs intègrent leur propre OS, d’autres font le choix de se diriger vers des systèmes d’exploitations dĂ©jĂ existant, comme Google TV. C’est d’ailleurs l’interface que l’on retrouve sur le modèle de chez Panasonic. Simple et fluide d’utilisation, cet OS mise davantage sur la personnalisation et met en avant des films et des sĂ©ries tendance qui semblent pertinents pour vos goĂ»ts, en fonction des services auxquels vous ĂŞtes abonnĂ©s. Elle donne surtout la possibilitĂ© d’avoir accès au catalogue du Play Store pour installer de très nombreuses applications.

Les assistants vocaux sont bien évidemment de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

