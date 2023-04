Voici les offres Canal+ qui incluent gratuitement les contenus d’Apple TV+

Avec l'intégration des contenus Apple TV+ dans les offres de Canal+, il faut se poser la question : à quels types d'abonnements souscrire pour en profiter ? On vous donne toutes les informations dans cet article.

Fort de son partenariat de longue date avec Apple et avec l’arrivée récente d’Apple TV + dans son catalogue, Canal+ est devenu l’une des offres de plateforme de VOD les plus intéressantes par la qualité, l’exclusivité et le volume de son catalogue. L’offre est d’autant plus intéressante qu’elle concerne l’ensemble des abonnements Canal+, le tout sans surcoût.

Que propose l’offre globale de Canal+ avec Apple TV+ ?

Tout Canal+ avec ses chaînes et ses services thématiques

Des packs conçus pour tous les publics : Ciné, Sport, famille

Apple TV + inclus dans chaque abonnement et sans condition de durée

Le pack Canal + de base est proposé à 22,99 euros par mois si vous choisissez un engagement sur 24 mois et 27,99 euros par mois via l’abonnement mensuels, le tout sans que le prix augmente au bout d’un an.

Voici la liste d’autres abonnements concernés par cette offre :

Notez que si vous avez moins de 26 ans, vous bénéficiez d’une remise de 50 % sur l’ensemble des abonnements mensuel (sauf Friends and Familly). Par exemple, l’offre Canal + de base tombe à seulement 13,99 euros par mois. Vous avez aussi accès pendant 2 mois (puis 10 euros par mois) à l’option TV+ donnant accès à des centaines d’autres chaînes thématiques que le bouquet de base. Celle-ci est résiliable à tout moment.

L’offre Canal+ avec la TV, les séries, le cinéma et tout l’univers Disney

Avec plus de 300 chaînes pensées pour tous les publics et regroupant toutes les thématiques, l’offre Canal+ est sans doute la plus intéressante pour tous les amateurs de zapping. Cependant, elle est aussi très intéressante pour les amateurs de cinéma et de séries tant son offre en ce sens est florissante via ses bouquets VOD Cinéma, jeunesse, découverte et sport en fonction du forfait que vous choisissez. Dans le lot, on note la disponibilité de films ultra-récents, de films cultes et incontournables, de grands événements sportifs en direct, de la Création Originale CANAL+, des séries internationales. Récemment, ce sont des séries comme The English, The Crash, Happy Valley ou des films comme Novembre, La Dégustation ou Blacklight qui sont mises en avant par la plateforme.

Là où Canal+ fait aussi mouche, c’est que son offre a été pensée pour être visionnable depuis n’importe où et sur plusieurs écrans : TV connectée, Box internet, mobile, tablette, etc. Tout ceci via l’application MyCanal disponible sur Android et iOS. Vous pouvez même profiter de tout ce contenu depuis votre ordinateur en streaming simplement en vous identifiant depuis le site de Canal+.

myCANAL Télécharger myCANAL gratuitement APK

Vous avez même la possibilité de diffuser le contenu en streaming sur un autre écran et en faire profiter votre entourage grâce à la compatibilité Chromecast et AirPlay.

Apple TV+ vient compléter le tableau

Depuis maintenant près de 4 ans, le service Apple TV+ fait le bonheur des amateurs de VOD notamment par la qualité des productions exclusives que la plateforme propose. Son arrivée dans le catalogue de Canal+ de fait que renforcer cette impression. On a surtout le droit à une large gamme de séries, de films et de documentaires originaux, ainsi que des émissions pour enfants. Les productions originales d’Apple TV+ sont acclamées par la critique et ont remporté plusieurs récompenses, spécialement des Emmy Awards comme Carpool Karaoke, ou le fameux Ted Lasso.

À voir absoluement sur Apple TV+

Canal+ intègre Apple TV+ gratuitement : découvrez les meilleures séries et films à voir absolument

Notez que vous n’aurez pas besoin de passer par l’application Apple TV+ dans le cadre d’un abonnement Canal+, tous les conteneurs étant disponibles via la plateforme My Canal dans un onglet dédié.

Pour en savoir encore plus sur les différentes plateformes de streaming disponibles en France, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs services de SVOD en 2023.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).