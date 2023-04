Galaxy Watch 5 : la dernière smartwatch de Samsung perd plus d’un tiers de son prix

La Samsung Galaxy Watch 5 est la dernière montre d'entrée de gamme du constructeur sud-coréen et, quand bien même, elle ressemble beaucoup à l'ancien modèle, elle reste une bonne smartwatch avec un lot de fonctionnalités très complet. Sur Cdiscount, la Galaxy Watch 5 avec son boîtier de 40 mm perd plus d'un tiers de son prix et est maintenant disponible à 189 euros au lieu de 299 euros.

Avec la gamme de montres connectées Galaxy Watch 5, Samsung a simplifié son offre en proposant un modèle dédié au sport et un autre plus classique. C’est ce dernier, plus abordable, qui nous intéresse ici. La Samsung Galaxy Watch 5 sent un peu le réchauffé, mais elle a tout de même pris la peine de corriger les défauts de son prédécesseur. De plus, sa version avec un boîtier de 40 mm profite en ce moment d’une réduction de 110 euros.

La Samsung Galaxy Watch 5 en bref

Une montre agréable à porter

De nombreuses fonctionnalités et applications

Une interface proche des smartphones Samsung

Au lieu de 299 euros habituellement, le Samsung Galaxy Watch 5 (40 mm) est maintenant disponible en promotion à 189 euros chez Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Samsung Galaxy Watch 5. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung Galaxy Watch 5 au meilleur prix ?

Une montre au design qui a déjà fait son temps

Difficile de distinguer une Galaxy Watch 5 d’une Galaxy Watch 4, ces deux montres connectées sont identiques au premier coup d’œil. Cela n’empêche pas le dernier modèle en date d’être agréable à porter et de pouvoir vous suivre partout avec sa certification IP68 lui permettant d’être immergée jusqu’à 1,50 mètre de profondeur. Vous n’aurez donc pas à l’enlever à chaque fois que vous vous douchez ou que vous allez vous baigner, ce qui lui permet notamment de mesurer vos performances lorsque vous faites quelques longueurs à la piscine.

L’écran est une dalle Super AMOLED de 1,4 pouce avec une définition de 450 x 450 pixels et compatible avec la fonctionnalité Always-On. Étant donné la nature de l’affichage, nous avons des contrastes infinis tandis que la luminosité s’ajuste automatiquement selon votre environnement. Enfin, le constructeur annonce une résistance de l’écran plus efficace de 60 % face aux rayures par rapport à la Galaxy Watch 4.

Un suivi santé et sport complet

Comme son prédécesseur, la Samsung Galaxy Watch 5 est bardée de capteurs pour assurer un suivi de vos performances sportives et de vos données de santé. Vous avez entre autres un cardiofréquencemètre, un oxymètre, un podomètre, un GPS, un accéléromètre, une boussole et même de quoi assurer un suivi du sommeil avec une détection des ronflements. Vous avez enfin un impédancemètre capable de déterminer votre masse musculaire, votre taux de masse hydrique, votre masse graisseuse ou encore le densité de vos os.

Nous avons déjà mentionné le fait que le design était similaire à celui de la Galaxy Watch 4, il semble que ce soit aussi le cas pour le côté technique. On retrouve une fois de plus une puce Exynos W920 accompagnée de 1,5 Go de RAM et un espace de stockage de 16 Go. Le logiciel Wear OS 3, lui aussi encore présent, donne accès à un catalogue complet du Play Store afin de diversifier votre utilisation. Enfin, on a une autonomie toujours autant à la ramasse, la batterie de 284 mAh étant capable de tenir seulement une journée.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Samsung Galaxy Watch 5.

Afin de comparer la Samsung Galaxy Watch 5 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures montres connectées du moment.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.