Google Pixel 7 Pro : Boulanger propose la meilleure offre du moment pour cet excellent photophone

Lancé en fin d'année dernière, le Google Pixel 7 Pro compte parmi les meilleurs photophones du marché. S'il vous faisait de l'œil, le moment est idéal pour se le procurer puisqu'il a rarement été affiché à un prix aussi bas : il est en effet proposé à 718 euros au lieu de 899 euros chez Boulanger.

Ce n’est plus une surprise : les smartphones Pixel de Google sont réputés pour leurs excellentes capacités en photo. Et, ce n’est pas le Pixel 7 Pro qui va rompre avec la tradition : ses performances en photo ont été notées 9/10 lors de notre test. Il a aussi d’autres atouts, et, aujourd’hui, son prix en fait partie. En effet, on peut actuellement le trouver avec presque 200 euros de réduction.

Les atouts du Google Pixel 7 Pro

Un Super Res Zoom exceptionnel

Une performante puce Tensor G2

La bonne autonomie

Lancé à 899 euros, le Google Pixel 7 Pro est désormais proposé à 718 euros chez Boulanger.

Un photophone efficace

Le Google Pixel 7 Pro ressemble à son prédécesseur, avec sa dalle OLED incurvée de 6,7 pouces, qui profite par ailleurs d’une définition QHD+, soit l’assurance d’une belle qualité d’image, qui profitera bien sûr des contrastes infinis et des noirs profonds de l’OLED. Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une excellente fluidité, et on a là l’écran typique que l’on est en droit d’attendre pour un smartphone premium.

Mais là où le Google Pixel 7 Pro marque réellement des points, c’est bel et bien au niveau de son module photo, niché sous une barre horizontale qui traverse le dos du smartphone de part en part. On a ici droit à un objectif grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels x5. Google n’a pas fait les choses à moitié en matière d’algorithmes permettant d’obtenir des clichés toujours réussis, comme le Real Tone, l’algorithme qui respecte au mieux toutes les teintes de peau, ou encore Face Unblur pour prendre des photos nettes des cibles mouvantes. Mention spéciale avant tout au Super Res Zoom, un zoom utilisant le machine learning pour aller jusqu’à x30 à main levée. Le résultat obtenu est tout simplement impressionnant.

Une puissance bien présente

Côté performances, le Google Pixel 7 Pro embarque la seconde génération de la puce de Google, à savoir le Tensor G2. La marque a une nouvelle fois misé sur l’intelligence artificielle pour fournir les meilleures performances sur des usages quotidiens. Toutefois, l’expérience gaming a été améliorée avec un GPU passant du Mali-G78 MP20 au Mali-G710 MP07. Le smartphone sera donc suffisamment puissant pour ces usages.

Enfin, concernant son autonomie, le Pixel 7 Pro intègre une batterie de 5 000 mAh, grâce à laquelle il a pu tenir une trentaine d’heures en moyenne en comptant une nuit de 7 heures et un usage assez intensif sur 6 bonnes heures, lors de notre test. Toutefois, on regrettera une recharge un peu longue : une charge complète prendra ainsi 2 heures en moyenne avec le bloc 30 W officiel. Le smartphone est aussi compatible avec la charge sans fil 23 W avec le Google Pixel Stand 2e génération et jusqu’à 12 W avec les autres chargeurs Qi.

