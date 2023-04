Xiaomi 13 : ce tout récent smartphone premium perd déjà 200 € de son prix

Si vous ne pouvez pas faire l’investissement suffisant pour un smartphone haut de gamme à 1 000 euros, cette offre pourrait bien vous plaire. Le tout nouveau Xiaomi 13 se négocie à présent à 799,50 euros au lieu de 999,90 euros au départ.

Davantage réputé pour ses smartphones entrée et milieu de gamme, Xiaomi s’aventure aussi sur le segment premium. La marque chinoise a d’ailleurs présenté récemment ces nouveaux fleurons qui figurent dans le haut du panier. Parmi eux, le Xiaomi 13 en fait partie et est déjà 20 % moins cher grâce à cette offre.

Les plus du Xiaomi 13

Son look proche d’un iPhone

Un écran Oled de 6,36 pouces à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 8 Gen 2

Sans oublier la charge rapide de 67 W

Vendu à son lancement à 999,90 euros, le Xiaomi 13 se trouve maintenant à 799,50 euros sur Amazon, grâce une remise de 20 %. Il s’agit d’un vendeur tiers. Autrement, on le retrouve vendu par Amazon à 818,69 euros.

Une inspiration puisée chez Apple

Avec ses tranches plates, le Xiaomi 13 prend des airs d’iPhone. Le fabricant chinois s’est d’ailleurs vanté de proposer des bordures plus fines sur son nouvel appareil que l’iPhone 14 (1,61 mm contre 2,4 mm). Les comparaisons avec la firme de Cupertino s’arrêtent là puisque le fleuron chinois choisit un revêtement beaucoup plus plastique, beaucoup plus brillant qui ne donne pas vraiment la même impression.

Il a l’avantage d’être léger (189 g) et mise sur une petite diagonale de 6,36 pouces. Sa dalle OLED en FHD+ peut montrer jusqu’à 1900 cd/m² en luminosité. Le résultat est superbe et le smartphone possède un taux de rafraichissement maximum de 120 Hz adaptatif pour une meilleure fluidité dans l’interface. Au dos, on retrouve la marque Leica qui confirme le partenariat entre les deux marques. On a droit à un capteur principal IMX 800 de 50 mégapixels avec une stabilisation mécanique. De plus, il est couplé à un téléobjectif de 10 mégapixels (avec zoom optique x3.2) et un ultra grand-angle de 12 mégapixels.

Avec peu de concession

Sur le Xiaomi 13, pas de concession en termes de puissance. Il est propulsé par le Snapdragon 8 Gen 2, associé à 8 Go de RAM. Le gain de performances sur Geekbench par rapport à la précédente génération s’élève à 37 %. Il offre donc des performances dignes d’un smartphone premium. Il parvient à faire tourner des jeux exigeants à un niveau de détail graphique satisfaisant. Et, si son prédécesseur souffrait d’importants soucis de gestion de la température, la firme chinoise promet un Xiaomi 13 moins chaud.

Dans l’ensemble, le téléphone est agréable à utiliser au quotidien, notamment grâce à son interface intuitive et fluide. Il tourne d’ailleurs sous MIUI 14, basée sur Android 13. Les concessions sont faites au niveau de la puissance de charge. Celle fournie par le chargeur du modèle Pro est plus élevée (120 W), mais la charge filaire de 67 W permet tout de même de récupérer 100 % d’autonomie en moins de 40 minutes d’après la marque. Il est aussi compatible avec la charge sans fil 50 W et 10 W en charge inversée. Autrement, vous pourrez compter sur une batterie de 4 500 mAh suffisante pour faire tenir le téléphone une journée.

Découvrez notre prise en main sur le Xiaomi 13 pour en savoir plus.

Si le Xiaomi 13 ne vous convient pas, la firme chinoise propose d’autres références côtés smartphones : nous vous invitons à lire notre guide sur quel smartphone Xiaomi choisir en 2023.

