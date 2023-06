RTX 3080 : la puissante carte graphique de Nvidia est 170 € moins chère qu’au lancement

Pas toujours simple de trouver une bonne carte graphique à prix raisonnable. Bonne nouvelle : la Nvidia GeForce RTX 3080 est maintenant disponible en promotion à 549 euros au lieu de 719 euros sur le site de CyberTek.

Après une période où le manque de composant se faisait ressentir sur le prix final, Nvidia n’a pas arrangé les choses avec sa nouvelle série 4000 de carte graphique trop onéreuse. C’est pourquoi il est toujours intéressant de se diriger vers les générations précédentes, comme la RTX 3080. Celle-ci est capable de faire tourner les titres les plus gourmands sans souci pour un excellent prix aujourd’hui.

Quelques mots sur la Zotac GeForce RTX 3080

Une carte relativement silencieuse

Capable de faire tourner les jeux en 4K à 60 IPS

Les fonctionnalités Nvidia

Annoncée à 719 euros, mais aujourd’hui proposée à un prix barré à 699,99 euros, la carte graphique Zotac GeForce RTX 3080 se négocie maintenant à 549 euros sur le site de CyberTek.

Des performances à la hauteur pour jouer en 4K

La GeForce RTX 3080 de la marque Zotac dispose de 12 Go de RAM GDDR6, d’une interface 384 bits et est capable d’atteindre une consommation maximale de 350 W. Elle s’adresse aux joueurs exigeants et propose un rapport performances/prix plus de deux fois meilleur que celui de la RTX 2080 Ti.

Elle permet de jouer en 4K à 60 images par seconde dans la plupart des jeux, même en activant toutes les options graphiques. Durant notre test, la CG a réussi à proposer ses performances sur le jeu Red Dead Redemption 2, alors que la 2080 Ti n’en était pas capable.

Une carte graphique silencieuse

En plus de ses performances, la carte de Nvidia est dotée d’un système de refroidissement composé de trois ventilateurs. Il sert avant tout à dissiper la chaleur. Cela n’empêche pas la carte graphique d’être plutôt silencieuse tout en réussissant à maintenir ses performances dans la durée. Assurez-vous tout de même d’utiliser un boîtier correctement ventilé afin de ne pas faire chauffer votre CPU.

L’avantage avec les cartes graphiques Nvidia GeForce de série 3000, c’est qu’elles permettent d’accéder à de nombreuses technologies de Nvidia, dont le DLSS qui améliore la fluidité tout en conservant la qualité graphique de votre jeu. On retrouve aussi Nvidia Ansel, ainsi que des fonctions externes comme Nvidia Broadcast. Ce dernier permet d’utiliser la puissance de la carte graphique pour filtrer les bruits ambiants derrière son micro ou changer son arrière-plan en visioconférence.

Dans le but d’en apprendre davantage, nous vous invitons à lire notre test sur la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080.

Pour comparer la GeForce RTX 3080 avec d’autres cartes graphiques, nous vous invitons à consulter notre guide sur les meilleures cartes graphiques Nvidia et AMD du moment.

