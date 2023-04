À 139 € au lieu de 229 €, le Xiaomi Poco M5s est le bon deal pour changer de smartphone sans se ruiner

Le Xiaomi Poco M5s est un smartphone entrée de gamme qui comblera la plupart des petits budgets. Il présente une fiche technique intéressante à prix très réduit. Aujourd’hui, il passe à 139 euros contre 229,90 euros à son lancement.

Dans la flopée des smartphones Xiaomi, la gamme Poco est appréciée pour son très bon rapport qualité-prix. Le Poco M5s est un modèle entrée de gamme qui offre de belles choses : une charge rapide, une interface fluide et une belle dalle AMOLED. Il a de quoi plaire et devient plus intéressant après 90 euros de réduction.

Quels sont les avantages du Xiaomi Poco M5s ?

Une dalle AMOLED de 6,43 pouces

Une puce entrée de gamme efficace

Une autonomie confortable

Le Xiaomi Poco M5s dans sa version 4+64 Go est vendu à 229,90 euros, mais en ce moment, il est possible de l’obtenir à seulement 139 euros sur le site Cdiscount.

Un meilleur affichage que le M5 classique

Présenté au côté du Poco M5, le Xiaomi Poco M5s mise sur un meilleur affichage que son confrère en proposant une dalle AMOLED, et non LCD. En revanche, il se contente d’un taux de rafraîchissement à 60 Hz, contre 90 Hz sur le modèle classique. Sa dalle reste agréable à utiliser et se trouve plus lumineuse avec une luminosité allant jusqu’à 1100 cd/m², contre 500 cd/m² pour la version classique.

Pour prendre des photos, il ne sera pas le meilleur dans ce domaine, mais il arrivera à proposer des clichés corrects de jour. Ses capteurs photos sont d’ailleurs bien plus soignés que sur le M5. La caméra principale fait 64 mégapixels, (50 Mpx sur le M5) avec un ultra grand-angle de 8 mégapixels dont le Poco M5 en est dépourvu. Les deux autres capteurs, pour le mode portrait et la macro, ne font que 2 mégapixels.

Des performances graphiques plus élevées et une charge plus rapide

La version du Poco M5s n’a pas comme seul avantage un meilleur affichage et plus de caméras que son confrère. Il s’appuie sur le SoC MediaTek Helio G95, une puce 12 nm avec un processeur légèrement plus lent, mais un processeur graphique plus rapide. Une configuration qui n’est pas sans quelques petits ralentissements au moment de lancer des applications, mais dans l’ensemble, vous avez un smartphone parfaitement fonctionnel au quotidien.

Concernant l’autonomie, on retrouve la même batterie de 5 000 mAh sur les deux smartphones. Elle devrait faire tenir le Poco M5s une journée et demie, voire deux. Sa batterie a l’avantage d’être chargée plus vite puisque le Poco M5 se contente d’un chargeur de 18 W, la version S est compatible avec la charge 33 W. Vous allez donc pouvoir récupérer rapidement des pourcentages en cas de besoin — plus de 60 % d’autonomie en 30 minutes.

Si vous souhaitez changer de forfait mobile en même temps que l'achat de votre nouveau smartphone, vous pouvez consulter notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits sans engagement du moment.

