NCM C5 : ce champion des vélos électriques entrée de gamme est 300 € moins cher

NCM Bikes est un constructeur allemand de vélos électriques qui propose un catalogue de références diverses et variées, allant des vélos de ville aux modèles pour le trekking en passant par des tout-terrain, en général pour moins de 2 000 euros. C'est un de leurs derniers modèles qui nous intéresse ici, le NCM C5, un champion de l'entrée de gamme dont le prix passe de 1 099 euros à 789 euros chez Decathlon.

Avec le NCM C5, le réseau Léon Cycle propose son vélo électrique le plus abordable et celui-ci est commercialisé en France depuis quelques mois seulement. Nous l’avions alors testé, et il nous a conquis au point de lui attribuer la note de 9/10. Même s’il a ses défauts, son autonomie et son rapport qualité-prix peuvent être suffisants pour vous convaincre. Le NCM C5 est souvent bradé sous les 900 euros, mais en ce moment, vous pouvez l’avoir à un super prix grâce à une réduction de plus de 300 euros.

Le NCM C5 en bref

Le couple de 50 Nm efficace

Une excellente autonomie

Un bon rapport qualité-prix

Au lieu de 1 099 euros habituellement, le NCM C5 est maintenant disponible en promotion à 789 euros chez Decathlon. N’oubliez pas que vous pouvez recevoir des aides de l’État et de votre collectivité territoriale pour acheter un vélo électrique, ce qui peut considérablement réduire votre dépense.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le NCM C5. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le NCM C5 au meilleur prix ?

Un beau vélo qui embarque le strict minimum

Pour un vélo de ville, le NCM C5 se démarque sur plusieurs points, à commencer celui du design. On n’a pas l’impression d’avoir affaire à un vélo d’entrée de gamme, l’apparence est réussie et se situe à mi-chemin entre le vélo de ville et le vélo de sport. Le NCM C5 se décline en deux tailles : M pour les personnes mesurant entre 160 et 179 cm et L pour celles mesurant plus de 170 cm. Le tout pèse environ 18 kg, mais cela ne se fait pas réellement ressentir lors de la conduite dans la mesure où le poids est bien réparti.

En revanche, et cela peut en rebuter certains, ce VAE est disponible uniquement avec un cadre haut, pas adapté à tous. Pour ce qui est des technologies et des équipements, on peut regretter plusieurs manques : pas de garde-boue, pas de tige de selle suspendue ni de suspension avant. Vous l’aurez compris, le NCM C5 n’est pas un exemple de confort, et cela se fait désagréablement ressentir sur les routes inégales et les pavés. Rassurez-vous, il y a encore le strict minimum : la béquille et la sonnette.

Dynamique et endurant

Si la conduite avec le NCM C5 est dynamique, c’est tout d’abord à cause de la position que le cadre haut vous oblige à adopter : courbé pour une meilleure pénétration de l’air. Mais il faut surtout souligner la présence d’un capteur de couple avec le moteur Das Kit de 250 W qui vous offre un couple de 50 Nm. Dans la pratique, votre vélo accélère vivement et atteint les 25 km/h en deux trois tours de pédale. En revanche, l’assistance devient instable vers les 25 km/h pour redémarrer à 20 km/h et ainsi de suite.

Pour son C5, NCM Bikes a opté pour des freins à patin Tektro au lieu de freins à disque, le freinage reste satisfaisant, sauf par temps de pluie. Venons-en au second atout de ce VAE : son autonomie. La batterie de 432 Wh serait capable de couvrir une distance de 100 km, ce chiffre étant souvent embelli, comptez plutôt entre 70 et 80 km, cela dépend de plusieurs facteurs comme les pentes, la météo ou le poids de l’utilisateur. Notre testeur a quant à lui pu atteindre les 75 km. Dans cette tranche de prix, ça reste un excellent score, en revanche, la recharge est assez longue. Comptez six heures pour recharger entièrement la batterie.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le NCM C5.

Afin de comparer le NCM C5 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs VAE à moins de 1000 euros du moment.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.