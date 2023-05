Roborock S8 : ce robot aspirateur ultra puissant casse son prix pour les French Days

Le Roborock S8 fait partie de la gamme de robots aspirateurs la plus récente de la marque. Quelques mois après sa sortie, ce modèle qui aspire et nettoie les sols n'est plus aussi cher qu'à sa sortie à l'occasion des French Days : il coûte actuellement 584 euros au lieu de 699 euros chez Cdiscount.

Roborock est une marque qui compte sur le marché des robots aspirateurs. Après une très bonne gamme S7, au sein de laquelle figurait notamment le très bon S7 Pro Ultra, le constructeur est revenu en début d’année avec sa série S8, composée de trois références. Le modèle classique a beau fortement ressembler au S7 précédent, il propose tout de même quelques améliorations, comme une puissance d’aspiration décuplée et une nouvelle brosse bien plus pratique, tout en conservant sa capacité à aspirer, mais aussi à nettoyer les sols grâce à sa serpillère vibrante. Si l’ensemble vous tente, sachez que les French Days sont passés par là et que vous pourrez profiter d’une remise de 115 euros.

Les points essentiels du Roborock S8

Une puissance d’aspiration de 6 000 Pa

Une serpillère équipée d’une technologie de vibration sonique

Une cartographie efficace du domicile

Initialement affiché à 699 euros, le robot aspirateur Roborock S8 est désormais proposé à 584 euros chez Cdiscount grâce au code promo 15DES149.

Un robot aspirateur capable de bien se repérer

Pour que le Roborock S8 puisse effectuer sa mission de nettoyage correctement, il devra d’abord établir une carte précise de votre domicile. Pour cela, il pourra s’aider de son capteur LiDAR et créer une cartographie multi-étages : le robot reconnaîtra jusqu’à quatre étages pour aspirer vos sols. Les cartes obtenues sont d’ailleurs en 3D, et vous pourrez même ajouter du mobilier sur celles-ci pour que le robot les reconnaisse sur son passage.

Ces cartographies seront ensuite accessibles sur l’application de la marque, sur laquelle vous pourrez d’ailleurs définir des zones interdites dans lesquelles vous ne voulez pas que le robot pénètre, ou encore tracer des murs invisibles pour qu’il ne se coince pas dans de petits espaces, par exemple. Concernant les autres types d’incidents qui pourraient arriver, type chutes ou collisions, le Roborock S8 est équipé d’un capteur infrarouge qui lui permettra d’éviter les obstacles.

Un nettoyage vraiment complet

Une fois les cartographies réalisées par le robot, celui-ci pourra s’atteler à sa tâche. Et, pour cela, il comptera sur une puissance d’aspiration considérable, puisqu’elle s’élève à 6 000 Pa. C’est tout simplement la plus grosse puissance d’aspiration de Roborock, et l’une des plus puissantes du marché. Rien que ça. Avec cette configuration, le robot sera capable d’aspirer les particules les plus fines qui joncheraient vos sols. Mais, le robot ne se contente pas d’aspirer puisqu’il est capable de peaufiner son travail avec un nettoyage grâce à une serpillière dotée d’une technologie de vibration sonique, qui pourra venir à bout des tâches fraîches et légères. Pour les saletés plus incrustées, le robot devra effectuer plusieurs passages.

Le S8 pourra aussi compter sur une nouvelle brosse en caoutchouc à double rouleau, bien plus efficace pour démêler les cheveux et poils d’animaux attrapés. Le robot pourra également aspirer les tapis et pour que la serpillère ne rentre pas en contact avec, il pourra se surélever légèrement. Une fonction qui sera uniquement efficace sur les tapis suffisamment fins. Enfin, concernant son autonomie, le S8 pourra fonctionner durant 3h sur une seule charge, et se rechargera en moins de 6h.

Meilleurs aspirateurs robots : notre comparatif en 2023

