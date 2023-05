French Days : la Fnac et Darty font une grande braderie pour le dernier jour

Les French Days ont démarré en ce mercredi 3 mai 2023 et dès le début de l'événement les marchands partagent leurs meilleures offres. C'est le cas de la Fnac et Darty, deux enseignes bien connues en France. Mais, quelles sont celles qui méritent réellement votre argent ?

Les French Days, c’est l’occasion pour un bon nombre d’e-commerçants français de casser les prix pendant une courte période. Par exemple, Fnac et Darty jouent le jeu des promotions durant l’événement et beaucoup d’offres sont intéressantes. Cependant, toutes ne méritent pas forcément votre attention. Voilà pourquoi la rédaction de Frandroid vous facilite le travail en vous sélectionnant uniquement les meilleures promotions sur des produits Tech que l’on recommande chaudement.

Samsung 970 Evo Plus 1 To

La fin des French Days approche déjà, alors vous reprendriez bien un peu de promotions ? C’est le moment ou jamais de profiter d’une pareille réduction sur ce SSD NVMe, le Samsung 970 Evo Plus de 1 To au moins six à sept fois plus rapide que le plus performant des SSD SATA.

Le Samsung 970 Evo Plus en bref

Une interface PCIe Gen 3.0 x 4

Des vitesses de transfert confortables

1000 Go de stockage

Vendu dans les alentours de 100 euros habituellement, le Samsung 970 Evo Plus (1 To) est maintenant disponible en promotion à 59,99 euros chez la Fnac et Darty.

Samsung QE55QN90B

Présentée lors du CES 2022, la gamme des QN90B de Samsung regroupe des TV allant d’une diagonale de 43 à 85 pouces et qui sont de véritables concentrés de technologie vidéo et audio dans seulement 27 mm d’épaisseur. Ce n’est pas pour rien que ces TV ont été acclamés par la critique et vous allez pouvoir le vérifier par vous-même en profitant de cette promotion des French Days.

La Samsung QE55QN90B en bref

Une dalle Neo QLED de 55 pouces en définition 4K

Les fonctionnalités de Tizen 6.5

Un excellent mode jeu

Au lieu d’un prix barré de 1 199 euros, le Samsung QE55QN90B est maintenant disponible en promotion à 879,99 euros chez la Fnac.

Xbox Series X

La Microsoft Xbox Series X est une console de salon avec support optique (Blu-ray 4K). La Microsoft Xbox Series X succède la Xbox One et a introduit l’architecture matérielle avec un CPU Octa-Core AMD cadencé à 3,8 GHz épaulé par 16 Go de RAM GDDR6 et d’un GPU AMD RDNA 2.

Que savoir sur la Xbox Series X ?

La console la plus puissante

Efficaces pour jouer en 4K

Un Game Pass pour accéder à plein de jeux

La Xbox Series X accompagnée du jeu

Forza Horizon 5 Premium Edition est maintenant affichée à 499,99 euros au lieu de 559,99 euros à la Fnac.

Harman Kardon Onyx Studio 7

Avec l’arrivée des beaux jours, la tentation est grande de se prélasser en plein air tout en profitant de sa musique préférée et diffusée par une enceinte Bluetooth nomade. Si celle-ci offre un environnement sonore immersif et une belle qualité sonore, c’est évidemment mieux. C’est justement ce que propose l’enceinte Bluetooth Harman Kardon Onyx Studio 7, dont les haut-parleurs combinés proposent un son stéréo multidirectionnel bien appréciable. Si ses promesses vous intriguent, sachez que vous pourrez tenter l’expérience pour moins de 130 euros pendant cette période de French Days.

Les points forts du Harman Kardon Onyx Studio 7

Un design élégant et fonctionnel

Un son stéréo multidirectionnel

Une bonne autonomie

Initialement affichée à 199,99 euros, l’enceinte Harman Kardon Onyx Studio 7 est désormais proposée à 129,99 euros à la Fnac.

Insta360 One X2

C’est en 2020 qu’Insta360, une marque qui conçoit notamment des caméras d’action et des caméras 360°, a lancé sa One X2, une caméra de poche 360° capable de filmer jusqu’en 5K. Nous l’avons testée à sa sortie, et ce qui nous a particulièrement plu, c’est son accent mis sur la créativité grâce à ses nombreuses options vidéo et ses tutos pour réaliser de petites séquences originales. Mais l’un de ses principaux points noirs de l’époque, c’était son prix bien trop élevé. Heureusement, il est aujourd’hui possible de la trouver moins chère, notamment pendant ces French Days.

Les points essentiels de l’Insta360 One X2

Filme à 360° jusqu’en 5K

Un format vertical pratique à tenir en main

De nombreuses modes de prise de vue auto

Initialement affichée à 489 euros, la caméra Insta360 One X2 est désormais proposée à 399 euros à la Fnac et chez Darty.

Dyson V8 EXTRA

Le marché des balais aspirateurs est sans conteste dominé par Dyson. Difficile de concurrencer la marque britannique sur ce secteur, tant ses modèles brillent par leur puissance, leur maniabilité ou encore leur aspiration plus silencieuse que d’autres références. Malheureusement, les prix des balais aspirateurs Dyson sont bien souvent très élevés. Alors, il est plus que conseillé de regarder du côté des anciennes références de la marque, qui sont tout aussi polyvalentes que les récentes. C’est par exemple le cas du V8 Extra, qui n’est plus tout jeune, mais qui nettoiera efficacement vos sols, grâce à sa belle puissance d’aspiration. C’est à l’occasion des French Days que l’on pourra le trouver à moins de 300 euros.

Les points forts du Dyson V8 Extra

Un balai aspirateur maniable

Une bonne puissance d’aspiration

Une autonomie de 40 minutes

Habituellement affiché à 349 euros, le balai aspirateur Dyson V8 Extra est désormais proposé à 299 euros chez Darty.

Microsoft Surface Pro 9 + accessoires

Aussi performants qu’un laptop et aussi mobiles qu’une tablette, les PC 2-en-1 s’adressent en général à un public de professionnels qui ne peut rester cinq minutes assis à son bureau et qui doit avoir constamment son outil de travail en main. Un concept séduisant qui a fait le succès de la gamme des Surface Pro et si c’est un outil de travail, alors les performances doivent tenir le rythme, ce que le dernier modèle peut faire sans efforts. Grâce aux French Days, le pack comprenant le Microsoft Surface Pro 9 avec tous ses accessoires perd environ 20 %.

Ce qu’il faut retenir du pack Microsoft Surface Pro 9

Un écran IPS-LCD tactile rafraîchi à 120 Hz

Un Intel Core i5 de la 12e génération

Plusieurs accessoires pour diversifier votre confort d’utilisation

Au lieu de 1 619,99 euros habituellement, le pack Microsoft Surface Pro 9 avec son clavier dédié, un stylet Surface Slim Pen 2 et une souris Surface Mobile Mouse est maintenant disponible en promotion à 1 269,99 euros chez la Fnac, mais uniquement pour les adhérents. Sinon, on le trouve à 1 269,99 euros chez Darty.

Batterie externe Samsung 20A

Certains smartphones, même les plus premium, ne sont pas capables d’offrir une endurance satisfaisante. Alors, pour prévenir les pannes en pleine journée, mieux vaut se munir d’une batterie externe. Heureusement, il est aujourd’hui possible de trouver des modèles dotés d’une belle puissance de charge et même de la charge rapide pour gagner un temps précieux. C’est par exemple le cas de la batterie externe Samsung 20A, qui propose pas moins de 20 000 mAh et qui est capable de recharger rapidement votre appareil. C’est à l’occasion des French Days que vous pourrez d’ailleurs la trouver nettement moins chère, puisqu’elle bénéficie actuellement d’une réduction de 50 euros.

Que propose la batterie externe 20A de Samsung ?

Un format pratique à transporter

Une capacité de 20 000 mAh

Deux ports USB-C et un port USB-A

La charge rapide de 25 W

Initialement affichée à 69,99 euros, la batterie externe 20A de Samsung est actuellement proposée à 39,99 euros chez Darty, mais une ODR de 20 euros (valable jusqu’au 30 juin 2023) fait passer son prix à 19,99 euros seulement.

Dyson V12 Detect Slim Absolute

Les derniers aspirateurs balais sont des alliés du quotidien extrêmement pratiques pour garder son intérieur propre. Performants et maniables, ils sont en général efficaces sur toutes les surfaces et peuvent se faufiler dans tous les coins et les recoins. De plus, le Dyson V12 est équipé d’un laser détecteur de particules qui rendra vos nettoyages plus efficaces encore. Durant les French Days, cet aspirateur balai profite d’une réduction de 100 euros.

Le Dyson V12 Detect Slim Absolute en bref

Un laser détecteur de particules comme le V15

Peut passer en mode aspirateur à main

La brosse Motorbar pratique pour toutes les surfaces

Au lieu de 649 euros habituellement, le Dyson V12 Detect Slim Absolute est maintenant disponible en promotion à 549 euros chez la Fnac.

Google Nest Hub (2e gen)

Sorti en 2018, le premier modèle de l’enceinte Google Nest Hub a fait le choix de se démarquer avec un écran LCD tactile que d’aucuns trouveraient plus pratique qu’une enceinte connectée basique. En 2021, le second modèle est paru avec quelques nouveautés au programme dont un rendu audio amélioré et des capteurs de mouvement et de température. Avec les French Days, cette enceinte connectée profite d’une ristourne de 40 %.

La Google Nest Hub (2e génération) propose :

Un écran tactile offrant plus de fonctionnalités

Le suivi du sommeil intégré

Une simplicité d’utilisation

Au lieu de 99 euros habituellement, la Google Nest Hub (2e génération) est maintenant disponible en promotion à 59 euros chez la Fnac et Darty.

Samsung Duo

Au lieu d’avoir une foule de chargeurs qui s’emmêlent dans vos tiroirs, mieux vaut opter pour un appareil polyvalent capable de recharger plusieurs appareils en même temps. De quoi profiter à la fois d’un gain de place et d’un gros gain de temps. Le chargeur Duo de Samsung vous offrira ces avantages, et ce, pour un prix vraiment bas puisqu’il vient de passer sous les 20 euros à l’occasion des French Days.

Les atouts du chargeur Duo de Samsung

Un design compact

Recharge deux appareils jusqu’à 9 W

Une large compatibilité

Une LED discrète la nuit

Initialement proposé à 59,99 euros, le chargeur Duo de Samsung peut désormais vous revenir à 19,99 euros à la Fnac grâce à une réduction doublée d’une ODR de 20 euros valable jusqu’au 30 juin 2023.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Les smartphones pliants divisent en raison de leur taille imposante. Pourtant, ces appareils sont de réels concentrés de technologie, et leur popularité ne cesse de grandir. L’un des meilleurs représentants du smartphone pliant est sans conteste le Samsung Galaxy Z Fold 4, digne successeur du très bon Galaxy Z Fold 3. En attendant la sortie prochaine du Galaxy Z Fold 5, mieux vaut continuer à miser sur la quatrième itération du pliant coréen, d’autant plus que son prix bénéficie d’une promotion considérable pendant ces French Days.

Les points essentiels du Samsung Galaxy Z Fold 4

Un smartphone pliant toujours aussi robuste

Deux écrans rafraîchis à 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 8+ Gen 1

Initialement affiché à 1 799 euros, le Samsung Galaxy Z Fold 4 (256 Go) est désormais proposé à 1 499 euros à la Fnac et chez Darty.

Sachez que le performant Samsung Galaxy Z Flip 4 (128 Go), autre pliant de la marque, est aussi disponible en promotion à la Fnac : il est disponible à 899 euros au lieu de 1 109 euros.

Sony Xperia 10 IV

Sony nous a habitués à proposer des téléphones Xperia suréquipés, mais aussi premium, et donc à des prix assez élevés. La firme nippone pense aussi au budget plus restreint, et conçoit le Xperia 10 IV. Un modèle qui fait quelques concessions, mais acceptables pour le prix. Pour les French Days, il est d’ailleurs en ce moment disponible avec 140 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir du Sony Xperia 10 IV

Un écran de 6 pouces Oled FHD+ au format 21:9

Une belle partition photo

Une grosse batterie dans un petit format

Initialement à 499 euros, le Sony Xperia 10 IV revient à 359 euros grâce à cette remise de 28 % sur le site de la Fnac.

Honor Magic 5 Lite

Annoncée en février de cette année, la série des Honor Magic 5 incarne la volonté du constructeur chinois de monter en gamme tout en restant accessible au plus grand nombre. Une manière de prendre la suite de Huawei après les déconvenues de ce dernier sur le marché des smartphones et sur la scène internationale. À peine sorti, le modèle d’entrée de gamme, le Honor Magic 5 Lite, profite d’une réduction de 80 euros durant les French Days.

Le Honor Magic 5 Lite en quelques points

Un écran AMOLED incurvé et rafraîchi à 120 Hz

Une excellente autonomie

Un module photo correct

Au lieu de 379 euros habituellement, le Honor Magic 5 Lite est maintenant disponible en promotion à 299 euros chez la Fnac et Darty.

Sony WH-1000XM5

Sony est une société japonaise réputée dans le secteur audio. Avec le WH-1000XM5, la marque revoit complètement l’apparence de son casque de référence. Les performances audio sont améliorées afin de garder l’ambition de proposer la meilleure réduction de bruit du marché. Pour les French Days, il devient plus intéressant avec cette baisse de 40 euros sur son prix de départ.

Ce qu’on aime du Sony WH-1000XM5

Une réduction de bruit encore améliorée

Une belle signature sonore

L’autonomie confortable et le Bluetooth multipoint

Avec un prix de lancement à 419 euros, le casque audio Sony WH-1000XM5 est désormais vendu à 379 euros sur le site de la Fnac.

Samsung The Freestyle

Si vous souhaitez transformer votre salon en cinéma miniature, miser sur un vidéoprojecteur reste la meilleure solution. Si l’appareil est compact et qu’il est possible de le déplacer très facilement, c’est encore mieux. C’est le cas du Samsung The Freestyle, qui délivre de belles performances et offre en plus plusieurs fonctionnalités connectées. Malheureusement, son prix élevé pourrait en rebuter plus d’un. Mais, juste avant les French Days, le Samsung The Freestyle bénéficie d’une promotion considérable.

Les points forts du Samsung The Freestyle

Un modèle compact et léger

Diffuse des images en Full HD jusqu’à 100 pouces

Un son puissant à 360°

Lancé à 999 euros et maintenant habituellement vendu à 799 euros sans promotion, le vidéoprojecteur Samsung The Freestyle est aujourd’hui disponible à 599 euros chez la Fnac et Darty.

