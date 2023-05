Les 15 meilleures offres d’Amazon pour les French Days

Ça y est, les French Days ont commencé et les offres intéressantes sont déjà nombreuses du côté des e-commerçants. Cette année encore, Amazon participe à l'opération en baissant les prix d'un grand nombre de produits Tech, y compris les plus appréciés. En voici une sélection.

La période des French Days est très attendue pour faire de (très) bonnes affaires sur des produits Tech recherchés. Comme les années passées, Amazon a souhaité participer à l’opération. Il est ainsi possible de trouver, sur la plateforme, des clés HDMI, des caméras connectées, des PC portables gaming ou encore des smartphones premium à des prix nettement plus intéressants que ceux affichés le reste de l’année. Et, parce qu’il est parfois difficile de s’y retrouver parmi la foule d’offres alléchantes, Frandroid vous mâche le travail et vous propose une sélection des meilleures promotions du moment.

Les meilleures offres des French Days sur Amazon

FreeBuds 5i

Huawei a lancé il y a déjà quelques mois la cinquième génération de ses écouteurs sans fil d’entrée de gamme, les FreeBuds 5i. Déjà que nous avions appréciés les FreeBuds 4i, c’est encore un grand OUI pour ces FreeBuds 5i qui ont récolté la note de 8/10 durant notre test. Grâce aux French Days, vous allez pouvoir profiter de leur bonne qualité sonore à un prix réduit puisque ces true wireless profitent en ce moment d’une réduction de 20 % chez Amazon.

Les atouts des Huawei FreeBuds 5i

La qualité sonore

La réduction de bruit

Le Bluetooth multipoint

Au lieu de 99,99 euros habituellement, les Huawei FreeBuds 5i sont maintenant disponibles en promotion à 79,99 euros chez Amazon.

iPhone 14

Les promotions sur les produits Apple sont particulièrement scrutées par les amateurs de la marque à la Pomme. D’autant plus depuis que la firme a augmenté ses prix dans un contexte d’inflation. Par exemple, l’iPhone 14, le smartphone premium le moins cher de sa gamme lancée en septembre dernier, se négocie en temps normal à plus de 1 000 euros, alors que les différences avec l’iPhone 13 ne sont pas très nombreuses. L’iPhone 14 devient donc bien plus recommandable lorsque son prix baisse, comme c’est le cas actuellement durant les French Days : le smartphone a ainsi droit à une réduction de près de 20 %.

Les points forts de l’iPhone 14

Une dalle OLED de 6,1 pouces

Une puce A15 puissante

Une autonomie de deux jours

Initialement proposé à 1 019 euros, l’iPhone 14 est désormais affiché à 849 euros sur Amazon.

Le Dreame W10

Le constructeur iRobot a su s’imposer avec ses aspirateurs robots, jusqu’à devenir une référence dans le domaine. Le seul reproche que l’on pourrait faire à la marque, c’est bien le prix de ses produits qui sont en général assez élevés. C’est là que la concurrence tire son épingle du jeu, en proposant des appareils équivalents à un prix plus accessible. La marque Dreame conçu par Xiaomi le prouve avec son modèle haut de gamme W10, qui se montre très performant en aspirant et lavant en même temps. Il se négocie aujourd’hui avec 500 euros de réduction sur son prix d’origine grâce aux French Days.

Les points forts du Dreame W10

Un aspirateur puissant capable de cartographier votre domicile

Équipé de deux serpillères rotatives pour laver le sol

Et une autonomie solide

Lancé à 1 099 euros, le robot aspirateur Dreame W10 est affiché à un prix barré de 699 euros (le prix le plus bas sur ces 30 derniers jours), mais en ce moment, on le trouve à 599 euros sur le site d’Amazon.

Le Fire TV Stick 4K

Parmi les clés HDMI de la gamme Fire TV Stick, qui permettent de connecter un téléviseur, le modèle Fire TV Stick 4 est sans doute l’un des meilleurs. Ce dernier, qui se branche très facilement et sait se faire discret derrière un TV, peut afficher des contenus en 4K UHD à 60 images par seconde. Assurez-vous tout de même de posséder un téléviseur compatible pour en profiter pleinement. Autrement, ce dongle HDMI est compatible avec les contenus HDR (HDR10, HDR10+ et Dolby Vision) ainsi qu’avec le Dolby Atmos. De quoi profiter de ses contenus de la meilleure des façons, tout en appréciant une bonne immersion.

Comme les autres modèles de la gamme, vous aurez également droit à l’écosystème Fire OS et sa navigation fluide et ergonomique. Quant à la télécommande, elle permettra de naviguer facilement dans les menus et pourra même contrôler entièrement votre téléviseur. Un micro sera aussi là pour recueillir vos commandes vocales adressées à Alexa.

Pourquoi on recommande le Fire TV Stick 4K ?

Pour son format discret

Pour ses nombreuses compatibilités

Pour l’écosystème Fire OS

Initialement affiché à 69,99 euros, le Fire TV Stick 4K est désormais disponible à 36,99 euros sur Amazon.

Le Fire TV Cube

Actualisé en 2022, l’Amazon Fire TV Cube de troisième génération est un boîtier multimédia qui se présente, comme ses aînés, sous la forme d’un cube. Plus performant que les Fire TV Stick de la même marque, il permet de visionner des contenus en 4K UHD et offre une compatibilité avec les normes Dolby Vision, HDR 10, HDR10+ et HLG, ainsi qu’avec le Dolby Atmos. Selon le constructeur, il est même deux fois plus puissant que Fire TV Stick 4K Max et permet un démarrage très rapide des applications. Vous pourrez également profiter d’un streaming bien plus fluide grâce au Wi-Fi 6E.

Evidemment, Alexa sera de la partie pour vos requêtes vocales, et vous pourrez tout à fait utiliser le Fire TV Cube pour contrôler vos objets connectés compatibles. Il pourra aussi faire office d’enceinte pour écouter de la musique.

Les points forts du Fire TV Cube

Sa puissance plus importante que celle des Fire TV Stick

Sa prise en charge du Dolby Vision, HDR 10, HDR10+, HLG et Dolby Atmos

Wi-Fi 6E embarqué

D’abord affiché à 159,99 euros, le Fire TV Cube (3e génération) est désormais proposé à 129,99 euros sur Amazon.

L’Asus ROG Strix G15

Les joueuses et les joueurs exigeants savent que posséder une machine puissante est primordiale pour enchaîner correctement les combos. Les gamers pourront par exemple faire confiance aux gammes proposées par Asus, en particulier sa série de PC portables ROG, taillés pour le jeu. Le modèle Strix G15 fait partie de cette grande gamme, et il n’y a qu’à voir sa fiche technique ultra puissante pour être convaincu : dans ses entrailles, on pourra retrouver un processeur AMD Ryzen 9 6900H, épaulé par 16 Go de mémoire vive. La partie graphique est quant à elle assurée par une très bonne RTX 3070 Ti 8G. Concrètement, vous pourrez lancer et faire tourner des jeux gourmands dans les meilleures conditions, y compris graphiques, sans ralentissement. Le tout est complété par un SSD de 1 To.

Pour ce qui est de l’écran, la qualité d’image sera de mise grâce à une dalle QHD de 15 pouces, qui a en plus l’avantage d’être rafraîchie à 165 Hz. Soit l’assurance d’une excellente fluidité, et d’un bon confort visuel en jeu.

L’Asus ROG Strix G15 en quelques mots

Un écran QHD de 15 pouces + 165 Hz

Combo Ryzen 9 + RTX 3070 Ti 8G + 16 Go de RAM

Un SSD de 1 To

Habituellement disponible à 2 519,99 euros, l’Asus ROG Strix G15 (G513RW-HQ174W) est aujourd’hui affiché à 1 799,99 euros sur Amazon.

Le pack de 2 Netatmo Outdoor

Miser sur une caméra de surveillance extérieure connectée est toujours une bonne solution pour quitter votre domicile l’esprit tranquille. Le modèle Outdoor proposé par Netatmo est une très bonne référence, notamment grâce à son installation simple, mais également grâce à sa capacité à filmer en Full HD et à sa vision nocturne bien pratique. Mais là où la caméra Netatmo se démarque vraiment, c’est au niveau de son éclairage puissant.

En effet, elle est capable de diffuser une lumière plutôt dissuasive grâce à ses LED d’une puissance de 1 500 lumens. Ce projecteur pourra ainsi s’allumer pour avoir une meilleure vision de l’extérieur de votre maison, pour éclairer votre allée lorsque vous l’empruntez de nuit, mais aussi pour dissuader les intrus en votre absence. En cas d’alerte ou de tout mouvement suspect, vous pourrez recevoir une notification sur votre smartphone. Autre atout de la Netatmo Outdoor : la possibilité de stocker les vidéos capturées sur une microSD incluse.

Que propose la Netatmo Outdoor ?

Une caméra dotée d’un éclairage intégré

Des alertes en temps réel en cas de mouvement suspect

Filme en 1080p de jour comme de nuit

Initialement affiché à 529,99 euros, le pack de 2 Netatmo Outdoor est maintenant disponible à 377,62 euros sur Amazon.

La balance connectée Withings Body+

La Withings Body+ fait partie de ces balances connectées qui apportent bien plus qu’une simple pesée. Ce modèle propose tout d’abord des fonctionnalités très poussées pour vous permettre de suivre de près votre forme physique. Elle vous offre non seulement la possibilité de suivre précisément vos variations de poids, mais vous fournit aussi différentes informations comme votre indice de masse corporelle (IMC), le pourcentage de masse grasse, le pourcentage de masse musculaire et osseuse ou encore la quantité d’eau dans votre corps.

L’application Health Mate, disponible sur iOS et Android, enregistre quant à elle toute une série de données, pour vous apporter ensuite des conseils personnalisés ainsi que divers graphiques. À noter aussi que la Withings Body+ prend en compte jusqu’à 8 profils différents, et reconnaîtra automatiquement la personne qui se pèsera sur le moment.

Les atouts de la Withings Body+

Une analyse précise de la composition corporelle

Une application pratique

La possibilité d’enregistrer jusqu’à 8 profils différents

Au lieu de 99,95 euros, la balance connectée Withings Body+ est maintenant vendue à 69,95 euros sur Amazon.

Le pack Blink Outdoor + Blink Video Doorbell

Si vous souhaitez sécuriser votre domicile avec des appareils connectés efficaces, mais sans payer le prix fort, vous pourrez miser sur ce pack comprenant une petite caméra connectée Blink Outdoor, une sonnette connectée Blink Video Doorbell ainsi qu’un Blink Sync Module 2, utile pour sauvegarder les clips vidéos enregistrés dans le cloud.

La caméra Blink Outdoor, facile à installer, est capable de filmer des images en 1080p à 30 fps, ce que vous permettra de voir distinctement tout ce qui se passe en dehors de votre domicile. La vision nocturne infrarouge est aussi de la partie, de même que la détection de mouvements et l’audio bidirectionnel pour échanger avec vos visiteurs. De son côté, la sonnette Blink Video Doorbell est aussi apte à filmer en 1080p, y compris de nuit, et offre un angle de vision de 135° à l’horizontale, ce qui vous permettra de visualiser un espace assez important. La détection de mouvements et l’audiobidirectionnel sont aussi disponibles.

Les points à retenir du pack Blink

La caméra et la sonnette filment en 1080p

La détection de mouvements est disponible

Des objets connectés faciles à installer

Initialement proposé à 169,98 euros, le pack Blink Video Doorbell + Blink Outdoor + Blink Sync Module 2 est désormais affiché à 79,99 euros chez Amazon.

Le Sony Xperia 1 IV

Le Sony Xperia 1 IV est un smartphone premium qui se démarque d’abord par son écran : on a ici droit à une dalle OLED 4K (3 840 x 1 644 pixels), au format 21:9, et dont le taux de rafraîchissement s’élève à 120 Hz. Bref, une machine parfaite pour regarder des vidéos confortablement. Côté performances, le Sony Xperia 1 IV est propulsé par la surpuissante puce Snapdragon 8 Gen 1, qui déçoit tout de même pour sa gestion thermique inefficace.

C’est sur sa partie photo que le Xperia 1 IV se rattrape un peu avec une bonne polyvalence, mais surtout un mode pro particulièrement fourni en paramètres. Pour ce qui est de l’autonomie, la batterie de 5 000 mAh lui permettra de tenir une journée avec un usage modéré, mais n’espérez pas plus. Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Sony Xperia 1 IV.

Ce qu’il faut savoir sur le Sony Xperia 1 IV

Un design unique et robuste

Une dalle OLED 4K en format 21:9

Des options en mode pro pour la photo

D’abord proposé à 1 399 euros, le Sony Xperia 1 IV est désormais affiché à 1 099 euros sur Amazon.

Le Sony Xperia 10 IV

Si la gamme Xperia comporte des références premium très onéreuses, certains de ses modèles s’adressent heureusement aux budgets plus restreints. C’est le cas du Sony Xperia 10 IV, qui séduira avant tout les amateurs de smartphones compacts avec sa dalle de 6 pouces seulement, ce qui facilitera grandement sa prise en main. Son écran est par ailleurs OLED Full HD+, rafraîchi à 60 Hz et disposant du format 21:9, ce qui est plutôt rare sur un smartphone.

Côté performances, le Xperia 10 IV est équipé d’une puce Snapdragon 695, qui conviendra amplement pour des tâches classiques, voire du multitâche, mais moins pour des jeux gourmands dont les graphismes seraient poussés à leur maximum. Pour ce qui est de la photo, on trouvera trois capteurs efficaces, mais également une stabilisation optique et logicielle pour la vidéo. Enfin, l’autonomie n’est pas en reste avec un accumulateur de 5 000 mAh, qui offrira une durée d’utilisation, même avec un usage intensif.

Le Sony Xperia 10 IV en bref

Une dalle OLED FHD+ de 6 pouces au format 21:9

Une grosse batterie

Une bonne polyvalence en photo

Habituellement vendu à 499 euros, le Sony Xperia 10 IV est actuellement proposé à 359 euros sur Amazon.

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

