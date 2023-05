Ça vous dit un SSD de 2 To pour moins de 80 € pendant les French Days ?

Les SSD NVMe se sont démocratisés sur le marché et bien qu'il s'agisse de la solution de stockage la plus performante à ce jour, les SSD SATA subsistent encore et constituent même le choix le plus raisonnable économiquement parlant. Le PNY CS900 avec un stockage de 2 To en est la preuve, déjà abordable, il est actuellement en promo chez Grosbill où son prix est de 79,99 euros en ce moment. C'est vraiment une affaire en or !

Si vous avez l’impression que votre ordinateur arrive en bout de course, cela signifie généralement qu’il est temps de remplacer votre SSD. Les pannes arrivent le plus fréquemment à cause d’un disque dur saturé alors, pensez à faire régulièrement une maintenance en supprimant les fichiers indésirables. S’il n’y a plus rien à faire, alors vous pouvez profiter des French Days pour mettre la main sur ce SSD SATA de 2 To, le PNY CS900, à un prix incroyablement bas.

Le PNY CS900 en bref

Une capacité de 2 To de stockage

L’interface SATA III offrant les débits les plus rapides pour ce type de SSD

Plus robuste et moins énergivore qu’un disque dur classique

Au lieu d’un prix barré de 94,99 euros, mais généralement vendu à plus de 100 euros, le PNY CS900 de 2 To est maintenant disponible en promotion à seulement 79,99 euros chez Grosbill.

Une solution de 2 To de stockage robuste

Un SSD SATA présente de nombreux avantages par rapport à un disque dur classique, celui d’être plus résistant face aux chocs et aux vibrations pour commencer. Cela s’explique par leur conception, les SSD ne fonctionnent avec aucune pièce mécanique, mais avec des cellules de mémoire flash. Une fois installé dans votre PC, le PNY CS900 lui donnera un second souffle mais augmentera surtout son espace de stockage, et ce, de manière considérable. Avec 2 To, vous avez de quoi faire pendant un moment.

Étant donné que le format de ce SSD SATA est de 2,5 pouces, vous ne pourrez pas l’installer sur n’importe quel appareil. Pour commencer, il faut bien sûr que votre carte mère soit dotée d’un port SATA et qu’il y ait assez de place pour accueillir le SSD, ce qui ne sera pas forcément le cas de certains laptops et des ultrabooks en particulier.

Des performances encore fiables aujourd’hui

Avec son interface SATA III, la plus aboutie des SSD SATA, le PNY CS900 vous fait profiter d’une vitesse de lecture de 550 Mo/s et d’une vitesse d’écriture de 530 Mo/s. Ça peut paraître faible quand on compare avec un SSD NVMe, mais ces débits sont en réalité bien suffisants pour exécuter des logiciels, lancer des films en 4K et même lancer des jeux vidéo à condition qu’ils ne soient pas trop gourmands.

Mais les performances, ce ne sont pas qu’une question de vitesse. Il y a aussi l’endurance à prendre en compte. En plus de la garantie constructeur de trois ans, le PNY CS900 est certifié d’un MTBF de 2 millions d’heures et de 450 TBW avant que les cellules de mémoire flash ne tombent en panne. Concrètement, vous serez tranquille pendant plusieurs années avant de devoir changer de SSD et vous serez peut-être passé à un SSD NVMe avant que cela n’arrive.

