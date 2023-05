Insta360 One X2 : cette petite caméra 360° est enfin en promotion grâce aux French Days

La caméra 360° Insta360 One X2 a placé la barre très haute côté créativité grâce à ses nombreuses options vidéo et ses modes de prise de vue automatique. Si à sa sortie, ce modèle dépassait les 500 euros, elle est désormais bien moins chère puisqu'elle est disponible à 399 euros à la Fnac et chez Darty en ces French Days.

C’est en 2020 qu’Insta360, une marque qui conçoit notamment des caméras d’action et des caméras 360°, a lancé sa One X2, une caméra de poche 360° capable de filmer jusqu’en 5K. Nous l’avons testée à sa sortie, et ce qui nous a particulièrement plu, c’est son accent mis sur la créativité grâce à ses nombreuses options vidéo et ses tutos pour réaliser de petites séquences originales. Mais l’un de ses principaux points noirs de l’époque, c’était son prix bien trop élevé. Heureusement, il est aujourd’hui possible de la trouver moins chère, notamment pendant ces French Days.

Les points essentiels de l’Insta360 One X2

Filme à 360° jusqu’en 5K

Un format vertical pratique à tenir en main

De nombreuses modes de prise de vue auto

Initialement affichée à 489 euros, la caméra Insta360 One X2 est désormais proposée à 399 euros à la Fnac et chez Darty.

Une conception originale et un écran couleur

Contrairement à sa rivale, la GoPro Max, la caméra Insta360 One X2 dispose d’une conception plutôt allongée, qui permet d’ailleurs une meilleure prise que le format carré de sa concurrence. On peut ainsi l’utiliser sans perche, contrairement à la GoPro Max, mais il est tout de même recommandé d’en posséder une, pour faciliter le cadrage de ses séquences, notamment. Concernant son design toujours, l’Insta360 One X2 embarque un écran couleur de 2,7 cm de diamètre, ce que ne possédait pas le modèle précédent. Mais là où le bât blesse, c’est au niveau du format de cet écran. Sa forme ronde complique en effet la navigation dans les menus de la caméra.

Autre atout de son design : sa certification IPX8, qui lui permet de plonger jusqu’à 10 mètres sans étui, ou 45 mètres avec. On notera également la légèreté de l’appareil, qui ne pèse que 149 grammes, ce qui ne fera que faciliter sa prise en main. Toutefois, cette caméra n’est pas réellement une action cam : en effet, au cours de notre test, une petite chute a provoqué un éclat sur l’objectif de la One X2, ce qui remet quelque peu en cause sa robustesse…

Des modes de prise de vue auto créatifs

C’est l’une des promesses de l’Insta360 One X2 : cette caméra est capable de filmer des séquences jusqu’en 5K à 30 ips (25 ips si le HDR est activé), et ce, à 360°. Vous pourrez ainsi choisir l’angle de vue à conserver lors du montage de votre vidéo. L’image tirée sera alors en Full HD, assez propre, mais sans plus, comme nous l’avons noté lors de notre test. La jonction des deux images est en revanche plutôt bien maîtrisée tant que la lumière ambiante est assez homogène.

Mais là où l’Insta360 One X2 marque réellement des points, c’est au niveau de sa partie logicielle. Dans l’application liée à la caméra, il est possible de trouver des modes de prise de vue automatiques, pour lesquels il suffit de suivre des tutos en vidéo pour réaliser ses propres créations. Vous pourrez ainsi choisir parmi 19 options, dont « Ghost Town » (supprime la foule lors d’un enregistrement) et « Fly Through (donne l’impression que la One X2 se déplace en traversant des objets comme un drone). Le rendu sera très bon dans tous les cas, et les possibilités de créations de vidéo nombreuses. Enfin, concernant ses capacités en photo, l’Insta360 One X2 capturera des clichés un peu brouillons, avec une perte de netteté sur les côtés des photos.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Insta360 One X2

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

