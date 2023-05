La célèbre souris Logitech G502 Hero chute à un prix très bas pour ces French Days

Avec son excellent capteur optique et son poids adaptable, la souris gaming Logitech G502 cumule les bons points depuis plusieurs années. Si vous attendiez une baisse de prix pour l'acquérir, votre patience sera récompensée puisqu'en pleine période des French Days, il est possible de trouver cette souris à 28,95 euros au lieu de 89 euros chez Aliexpress.

En matière d’équipements gaming, Logitech fait partie de ces marques de confiance vers lesquelles les joueuses et joueurs exigeants peuvent se tourner sans problème. Parmi les gammes de périphériques que le constructeur a conçues, on compte notamment des souris gaming vraiment performantes, à l’image de la célèbre G502 Hero. Cette référence, que l’on ne présente plus, se démarque notamment par un son excellent capteur optique et à son expérience personnalisable via le logiciel de la marque. Les gamers à qui elle faisait de l’œil se réjouiront sans doute de son prix qui a chuté sous les 30 euros en pleine période de French Days.

Que propose la Logitech G502 Hero ?

Un capteur optique Hero 25K (jusqu’à 25 600 DPI)

Un poids adaptable

11 boutons programmables

Lancée à 89 euros, puis réduite à 33,47 euros, la souris gaming Logitech G502 Hero (coloris noir et blanc) est désormais proposée à 28,95 euros chez Aliexpress grâce à des coupons de réduction.

Une identité marquée et une conception modulable

Pour sa G502 Hero, Logitech a misé sur un design très typé « gaming », avec ses lignes anguleuses et ses détails marqués. Ici, la sobriété n’est pas de mise, mais les amateurs de souris gaming ne seront pas trop dépaysés. Sans surprise, la souris est dotée d’un éclairage RVB, et grâce à la technologie LightSync de la marque, on pourra même personnaliser les nuances lumineuses de la souris.

L’autre atout de son design, c’est sans conteste son poids adaptable. La G502 Hero pèse 122 grammes, mais si ce poids est trop faible pour vous, et que vous souhaitez davantage sentir la souris dans votre main, alors vous pourrez tout à fait ajouter des poids supplémentaires pour trouver l’équilibre qui vous convient le mieux. La souris est ainsi fournie avec cinq poids de 3,6 grammes chacun, que vous pourrez glisser à différents endroits de l’accessoire.

Une souris réactive

La réactivité d’une souris est primordiale pour enchaîner correctement les combos. La Logitech G502 Hero remplit très bien cette mission, grâce à son capteur optique Hero 25K, qui supporte une sensibilité pouvant grimper jusqu’à 25 600 DPI. De quoi assurer un suivi des mouvements net et précis. De plus, la souris ne souffrira d’aucun ralentissement, accélération ou filtrage.

Enfin, pour qu’elle convienne parfaitement à vos habitudes de jeu, la souris dispose de 11 boutons programmables : pour associer différentes actions à ces boutons, rendez-vous sur le logiciel G Hub de la marque. Vous pourrez ainsi sauvegarder vos préférences sur les profils proposés sur l’application. En revanche, il faut savoir que les 11 boutons ne sont pas tous facilement accessibles sur la souris : il sera peut-être préférable de ne personnaliser que les boutons qui peuvent être utilisés sans trop faire de gymnastique avec vos doigts.

