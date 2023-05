Realme GT Neo 3T : seulement 279 euros pour ce flagship killer durant les French Days

La fiche technique du Realme GT Neo 3T a beau contenir plusieurs caractéristiques généralement destinées aux smartphones haut de gamme, cela ne l'empêche pas d'être affiché à un prix vraiment attractif. C'est encore plus le cas durant les French Days, puisqu'il est possible de le trouver à 279 euros au lieu de 429 euros chez Cdiscount.

Lancé l’année dernière, le Realme GT Neo 3T est sorti au même moment que le Realme GT Neo 3, duquel il est une version allégée, malgré de nombreux points communs. Le GT Neo 3T n’est pas pourtant un modèle bâclé, dans le sens où sa fiche technique comporte plusieurs caractéristiques premium que l’on retrouve d’habitude dans celle de smartphones bien plus haut de gamme, alors qu’il affiche un prix réellement contenu. Un prix qui est d’ailleurs encore moins élevé actuellement, puisque pendant ces French Days, il n’excède pas 280 euros.

Les points essentiels du Realme GT Neo 3T

Un écran AMOLED FHD+ et 120 Hz

Une puce Snapdragon 870 (5G)

Une charge rapide de 80 W

Lancé à 429 euros, le Realme GT Neo 3T est désormais proposé à 279 euros chez Cdiscount.

De l’AMOLED et du 120 Hz malgré un prix bas

Le Realme GT Neo 3T a beau afficher un prix plus que contenu actuellement, il a pourtant de sérieux atouts. Il intègre par exemple une dalle Full HD+ AMOLED de 6,67 pouces, qui a en plus l’avantage d’être rafraîchie jusqu’à 120 Hz. Soit l’assurance d’une excellente fluidité dans la navigation. Ajoutons à cela une compatibilité HDR10+, qui offre des couleurs plus vives et réalistes. Autre point clé du design de ce smartphone : l’écran est protégé par du verre Gorilla Glass 5, connu pour sa résistance.

Au dos du smartphone, on retrouvera trois capteurs photo : un grand-angle de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Le capteur principal sera sans surprise le plus intéressant, tandis que le macro sera plus anecdotique.

Une charge rapide vraiment efficace

Côté performances, le Realme GT Neo 3T est équipé d’une puce Snapdragon 870 compatible 5G, couplée à 8 Go de mémoire vive. Cette configuration devrait assurer une bonne fluidité au quotidien, tout en réduisant considérablement les ralentissements au lancement des applications. Mais là où le GT Neo 3T marquera réellement des points, c’est au niveau de sa charge rapide jusqu’à 80 W (contre 150 W pour le Neo 3, tout de même). Avec cette puissance de charge, vous pourrez ainsi en théorie récupérer 50 % de batterie en seulement 12 minutes, ce qui est plutôt appréciable. Du reste, la batterie de 5 000 mAh dont dispose le smartphone devrait lui permettre de tenir un à deux jours.

