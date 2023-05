LG S80QY : cette barre de son haut de gamme perd 450 euros grâce aux French Days

L'année dernière, LG a élargi son catalogue avec trois nouvelles barres de son destinées à un usage home cinéma et le modèle S80QY fut la bonne surprise du lot. Positionnée dans le milieu de gamme, cette barre de son vendue en temps normal à 799,99 euros chez la Fnac voit son prix fondre à 349,99 euros grâce aux French Days.

Si durant ces French Days, une TV 4K (ou même 8K) est dans votre viseur, pensez à accompagner votre achat d’une barre de son pour renforcer encore plus votre immersion et transformer votre salon en véritable salle de cinéma. Avec la barre de son LG S80QY, vous aurez le droit à une puissance sonore décoiffante et à la spatialisation grâce à la prise en charge du Dolby Atmos. Vous pouvez en ce moment mettre la main sur ce bijou de puissance pour moins cher grâce à une remise de 56 % chez la Fnac.

La LG S80QY en bref

La qualité des finitions impeccable

Une barre de son puissante compatible avec le Dolby Atmos

Compatible avec Chromecast et AirPlay 2

Lancée à 799,99 euros et affichant un prix barré de 599,99 euros, la LG S80QY est maintenant disponible en promotion à 349,99 euros chez la Fnac.

Une barre de son simple à utiliser

Vendue à l’origine pour quasiment 800 euros, la LG S80QY est une bien belle surprise à moins de 350 euros qui vaut largement le coup. Cette barre de son est accompagnée d’un caisson de basses sans fil sans laquelle elle n’aurait aucun intérêt acoustique. Leur design est classique et les finitions sont impeccables avec le classique métal brossé sur le dessus et les couches de tissu latérales. Ainsi, l’ensemble est plutôt discret et trouvera aisément sa place sous votre TV.

Pour pouvoir fonctionner, la barre de son dispose d’une entrée HDMI eARC, d’une entrée optique et d’un port USB pour pouvoir lire du contenu multimédia. Elle est également compatible avec le Wi-Fi et le Bluetooth ainsi qu’avec le Chromecast et AirPlay 2. Enfin, cette barre de son est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant pour pouvoir être paramétrée à la voix.

Une puissance qui détonne !

Avec cette S80QY, LG a clairement accordé la priorité à la puissance ainsi qu’à la qualité sonore. Configurée en canaux 3.1.3, la barre de son seule diffuse une puissance de 220 W RMS et avec le caisson de basses, la puissance totale s’élève à 480 W RMS. Les sons certifiés Hi-Res Audio sont clairs, précis et particulièrement performants sur les médiums et les aigus, mais sont un peu plus étouffés sur les basses. Heureusement que le caisson est là pour apporter de la profondeur.

Comme l’indique la configuration des canaux, la LG S80QY dispose de trois haut-parleurs verticaux pour diffuser le son le plus immersif possible. Avec la prise en charge du Dolby Atmos et du DTS:X, les effets sonores en 3D feront passer votre salon pour une salle de cinéma, vous pouvez même coupler l’ensemble avec des enceintes arrière pour améliorer encore plus l’immersion. Cette barre de son a avant tout été conçue pour une expérience home cinéma, ce qui fait que la partie musicale est un peu moins qualitative.

