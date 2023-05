Monabanq est de retour avec une prime folle : 200 € pour l’ouverture d’un compte

Pour attirer de potentiels nouveaux clients, Monabanq réitère son offre de prime de bienvenue avec jusqu’à 200 euros offerts ! C’est le moment où jamais si vous souhaitez vous tourner vers une néobanque.

Les banques en ligne dégainent à tour de rôles des offres de bienvenue pour attirer de nouveaux clients. Aujourd’hui, c’est Monabanq qui se distingue de ses rivaux en renouvelant son offre de prime de bienvenue allant jusqu’à 200 euros offerts. On vous donne toutes les informations nécessaires pour obtenir cette prime dans cet article.

Les points forts de l’offre de Monabanq

Pas de condition de revenu

Carte visa accessible à partir de 3 €/ mois

Une application réussie

Jusqu’au 16 mai 2023, cette offre de Monabanq vous permet d’obtenir une prime totale de 200 euros pour l’ouverture d’un compte avec une carte bancaire. Cette offre est uniquement disponible pour les nouveaux clients.

Une neobanque avec les avantages des banques traditionnelles

Monabanq profite d’un réseau bancaire sérieux et fiable, puisqu’il s’agit d’une filiale du Crédit Mutuelle Alliance Fédérale. Par rapport aux autres néobanques du marché, elle ne propose pas la gratuité de tenue de compte. Cependant, elle mise sur des cartes peu chères pour se démarquer, et ce, quel que soit le type de compte choisi. Petit plus : pas besoin de revenu.

Parmi les différents paliers, on a l’offre Pratiq+, le plus abordable des trois, qui revient à 3 euros par mois. Ensuite, on a les offres Uniq et Uniq+ qui sont plus complètes entre 6 et 9 euros par mois. Cette dernière est d’ailleurs la plus intéressante si vous avez l’habitude de voyager et s’avère moins chère que des offres équivalentes chez d’autres banques en lignes. Dans tous les cas, chaque carte bénéficie de la police d’assurance et des garanties VISA.

Un service client de qualité

Cette néobanque tient surtout à répondre efficacement aux besoins de ses clients. Elle excelle sur cette catégorie, et a d’ailleurs été élu « service client de l’année » pendant 5 années consécutives de 2018 à 2023. Une belle prouesse qui permet plus facilement aux personnes réticentes aux néobanques d’y adhérer. Un support téléphonique est accessible en semaine de 8 h à 21 h et le samedi de 8 h à 18 h, Monabanq répond aussi via chat, mail et même depuis les réseaux sociaux.

Elle propose aussi une application mobile complète et fonctionnelle. Loin d’être la plus esthétique, on apprécie l’intégration des outils Google, notamment pour la localisation des agences CIC et Crédit Mutuel à proximité. On retrouve par ailleurs un onglet de catégorisation automatique de dépenses qui permet de suivre avec précision ses finances. Enfin, l’application est compatible Appel Pay et Paylib, mais Google Pay manque malheureusement encore à l’appel.

Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter notre avis complet sur Monabanq.

Comment bénéficier de l’offre de Monabanq ?

Pour pouvoir bénéficier de l’offre en cours, vous devez renseigner toutes les informations possibles sur le formulaire d’inscription ainsi que les informations bancaires de votre établissement régulier et effectuer un premier virement sur le nouveau compte Monabanq une fois celui-ci créé. Vous obtiendrez jusqu’à 80 euros offerts à l’ouverture du compte, à l’activation d’une Visa Premier ou Platinum Visa 40 euros sont offerts et 80 euros sont offerts avec le service de mobilité bancaire.

