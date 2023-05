Le casque gaming SteelSeries Arctis 7+ n’a jamais atteint un prix aussi bas sur Amazon

Multi-récompensé par la presse spécialisée, le casque gaming Arctis 7+ signé SteelSeries est toujours considéré comme l'une des meilleures références du moment et il est actuellement disponible à 94,99 euros au lieu de 199,99 euros chez Amazon.

SteelSeries est connu dans la communauté des gamers comme étant une enseigne incontournable proposant des accessoires et des périphériques de haute qualité. Le constructeur danois a même plus d’une fois fourni des événements eSport avec ses équipements et peut-être que son casque Arctis 7+ a déjà été arboré par des gamers professionnels. En ce moment, vous pouvez obtenir ce casque à la qualité irréprochable avec une promotion de plus de 50 % sur son prix de base.

Les points clés du SteelSeries Arctis 7+

Un casque compatible avec plusieurs plateformes

Un rendu sonore de haute volée

Un micro certifié Discord d’excellente qualité

Une autonomie annoncée de 30 heures

Au lieu de 199,99 euros à son lancement, le SteelSeries Arctis 7+ (coloris blanc) est maintenant habituellement trouvable à 150 euros, mais aujourd’hui, il chute à un prix totalement inédit grâce à cette nouvelle offre sur Amazon : seulement 94,99 euros.

Un casque pour les gouverner tous

SteelSeries ne nous a jamais déçu quant à la qualité de ses casques et avec son Arctis 7+, il reste fidèle à sa réputation. Le design conserve les même traits que les autres modèles de la gamme des Arctis 7 avec son format circum-aural et un arceau en acier robuste inspiré largement des masques de ski. La qualité de la mousse des oreillettes est excellente, elle laisse s’évacuer la chaleur pour rendre les utilisations à long terme confortable et assure une bonne isolation passive.

L’une des grandes forces de l’Arctis 7+ est sa compatibilité multiplateforme avec son dongle USB-C, vous pouvez l’utiliser sur PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Mac, smartphone et tablette Android. Il est complètement plug-and-play et la connexion sans fil à 2,4 GHz offrira une très faible latence entre le jeu et le rendu sonore ainsi qu’une bonne stabilité. Vous pouvez également jouer en filaire pour recharger le casque en même temps que vous l’utilisez. D’ailleurs, SteelSeries annonce une autonomie de 30 heures et 15 minutes de recharge suffisent à lui redonner trois heures d’autonomie.

Un son et un micro de haute qualité

Doté de transducteurs de qualité supérieure, l’Arctis 7+ enverra un son de haute volée, du velours dans les oreilles. Ce casque est capable d’amplifier les sons, même les plus discrets, et prend en charge le son surround 7.1 sur PC et Tempest 3D Audio sur PS5 pour vous faire profiter d’un son spatialisé. De plus, les propriétaires d’un Arctis 7+ auront accès à l’application Sonar de SteelSeries qui leur permettra d’accéder à des fonctionnalités intéressantes comme la possibilité de configurer des pré-réglages par jeu, ou ChatMix qui permet de régler indépendamment le son du jeu et celui du chat.

Passons au dernier atout de l’Arctis 7+, et sûrement le meilleur : son micro. Pas mal de casques gaming sont commercialisés avec un micro bâclé, mais c’est loin d’être le cas ici. Ce micro ClearCast bi-directionnel est rétractable et certifié Discord. Il est capable d’éliminer les bruits de fond et pour ce qui est de la restitution de votre voix, c’est clair comme de l’eau de roche. Jouer dans un environnement bruyant comme une compétition d’eSport tout en se faisant entendre parfaitement sur le chat devient alors possible.

