Après 63 % de remise, les Xiaomi Buds 3 avec réduction de bruit sont excellents

Pas envie de vous ruiner pour des écouteurs ? Les Xiaomi Buds 3 semblent tout choisis. Confortables, équipés de la réduction de bruit et compatible avec la charge sans fil, ces écouteurs plaisent surtout pour leur prix qui chute à 47,99 euros au lieu des 129,99 euros demandés au départ.

Les Xiaomi Buds 3 sont des écouteurs assurant l’essentiel à un prix très avantageux. Même à côté de la version 3T Pro, ce modèle n’a pas à rougir puisqu’il est aussi doté de la réduction de bruit active, utile pour atténuer les bruits non désirables. Ils ont l’avantage d’être aujourd’hui plus de 80 euros moins chers qu’à leur sortie.

Les Xiaomi Buds 3, c’est quoi ?

Des écouteurs intra confortables

La réduction de bruit active de la partie

Une bonne autonomie et la charge sans fil

Les Xiaomi Buds 3 se sont lancés à 129,99 euros et on les trouve maintenant au prix barré de 59,99 euros sur le site du constructeur. Grâce au code MAMAN20, ils reviennent ensuite à seulement 47,99 euros.

Un bon confort de port

Pour ses Redmi Buds 3, Xiaomi conçoit des true wireless avec un format tige pour assurer un bon maintien, pratique durant vos sessions de sport par exemple. Ils procurent un bon confort, et se feront vite oublier avec seulement 4,6 g. Ces oreillettes intra-auriculaires sont dotées d’embouts en silicone venant s’introduire au sein du conduit auditif. Si cette conception ne convient pas au plus grand nombre, elle a au moins le mérite d’offrir une meilleure isolation passive et bloquent une partie des bruits environnants.

Pour en profiter pendant de bonnes heures, la marque promet 7 heures d’autonomie sans ANC, le boîtier permet quant à lui de récupérer un total de 32 heures d’utilisation. Ces écouteurs ne sont pas les plus endurants du marché, et il est difficile de savoir si la promesse de Xiaomi est tenu. La durée varie en fonction de votre utilisation. On appréciera en revanche que le boîtier soit compatible avec la charge sans fil Qi par induction. Les écouteurs sont également certifiés IP55, ce qui garantit une protection contre les éclaboussures.

Un environnement plus silencieux

Ils proposent une bonne isolation passive grâce aux embouts fournis, et celle-ci est complétée par une réduction de bruit active. D’après la firme chinoise, elle permet de réduire les bruits extérieurs jusqu’à 40 dB. Trois niveaux de réduction de bruit active sont proposés pour ajuster le niveau en fonction de l’environnement. Sur le papier, l’ANC sera loin d’atteindre le niveau des écouteurs plus premium, mais va efficacement éliminer certains bruits gênants, et saura satisfaire de nombreux utilisateurs. Un mode Transparence est aussi présent pour rester à l’affût des bruits environnants et surtout des personnes susceptibles de vous parler.

Pour finir sur la partie audio, les écouteurs intègrent des transducteurs de 10 mm de diamètre. Le constructeur affirme que les Buds 3 sont capables de délivrer un son Hi-Fi. Néanmoins, le Bluetooth ne permet pas en soi d’obtenir un son de haute fidélité en raison de la forte compression occasionnée par la norme sans fil. On ne retrouve pas non plus de codec LDAC ni de l’aptX, mais les codecs AAC et SBC classiques qui ne permettent pas de proposer un débit au-delà de 400 kb/s. Toutefois, ils feront largement l’affaire pour écouter vos playlists préférées sur votre plateforme de streaming.

