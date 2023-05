Besoin de place pour le dernier Zelda ? Les microSD édition Switch sont à moitié prix

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom promet d'être le nouveau carton de la Nintendo Switch, mais les personnes qui sont déjà en possession du jeu l'auront déjà remarqué : celui-ci prend beaucoup de place. Vous aurez donc besoin d'une microSD afin d'augmenter l'espace de stockage de votre console avant de vous offrir le jeu, et il se trouve que les microSD SanDisk édition Nintendo Switch voient leur prix au moins être divisés par deux sur Amazon.

La Nintendo Switch est adulée depuis plusieurs années comme étant l’une des meilleures consoles de jeux du marché, mais elle a un problème qui est son espace de stockage limité : 32 Go pour la version standard et 64 Go pour la version OLED. En face, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom pèse pas moins de 17 Go. Une microSD devient donc indispensable pour augmenter l’espace de stockage de votre Switch et il se trouve que les microSD SanDisk édition Nintendo Switch de plusieurs capacités sont entre -50 % à -60 % chez Amazon.

La microSD SanDisk édition Nintendo Switch en bref

Indispensable pour augmenter l’espace de stockage limité de la Switch ;

Permet un lancement rapide de vos jeux ;

Compatible avec d’autres appareils que la Switch.

Au lieu de 42,99 euros habituellement, la microSD SanDisk édition Nintendo Switch de 128 Go est maintenant disponible en promotion à 20,03 euros chez Amazon. De même pour la version de 512 Go qui est actuellement en promotion à 69,31 euros au lieu de 182,99 euros chez le même marchand. Les autres versions sont indisponibles à l’heure où sont écrites ces lignes mais nous ne sommes pas à l’abri d’un restockage.

Une microSD conçue spécialement pour la Switch

Sous licence officielle Nintendo, cette microSD de SanDisk a les capacités nécessaires pour stocker plusieurs jeux vidéo mais surtout les débits requis pour les lancer. Les titres du catalogue de Big N ne prennent en général que très peu de place, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom sont ses plus gros titres maison et pèsent respectivement 15 Go et 17 Go. Mais ils peuvent rapidement venir à bout de l’espace de stockage natif de la Nintendo Switch, d’où la nécessité de s’offrir à un moment donné une de ces microSD.

Ces microSD disposent d’une vitesse de lecture de 100 Mo/s et d’une vitesse d’écriture de 90 Mo/s, ce qui est suffisant pour lancer des jeux ou même enregistrer des vidéos en Full HD. Sachez que la licence officielle Nintendo n’apporte rien de spécial à cette microSD, vous pouvez choisir un autre modèle avec des performances similaires ou supérieures et cela marchera aussi bien. Elle s’adresse surtout aux fans de Nintendo qui sauront apprécier son design aux couleurs de Mario et de Zelda.

Aussi compatible avec d’autres appareils

La microSD SanDisk édition Nintendo Switch n’est pas conçue uniquement pour la Nintendo Switch, vous pouvez tout aussi bien l’utiliser sur d’autres appareils comme un smartphone, un appareil photo ou une caméra GoPro. Comme indiqué plus haut, vous pouvez enregistrer des vidéos en Full HD avec elle et l’emmener partout avec vous grâce à sa résistance face aux températures extrêmes, à l’immersion, aux chocs et aux rayons X.

Polyvalente et en promotion de temps en temps, cette microSD SanDisk édition Nintendo Switch est l’un des meilleurs choix du marché des solutions de stockage. Pour les gamers qui privilégient le tout dématérialisé, c’est une dépense nécessaire mais ô combien pratique si vous n’avez pas de place pour ranger les boîtiers de vos jeux. Alors n’oubliez pas de profiter de cette promotion, que ce soit pour accueillir The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ou d’autres futurs pépites de la Switch.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.