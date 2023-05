Cet écran PC Acer Gaming de 24″ (165 Hz, FHD) ne coûte plus que 159 € grâce à cette offre

L'écran fait partie des éléments les plus importants de votre setup de gamer et si certains privilégient les moniteurs de 27 pouces ou d'au-delà, les 24 pouces restent des modèles très répandus, car adaptés à un usage polyvalent. Devant la fiche technique de cet écran PC Acer qui assure un taux de rafraîchissement ultra-fluide, même les gamers exigeants devraient y trouver leur compte. En ce moment, l'Acer Nitro XV240YPbmiiprx voit son prix chuter de 259 euros à 159,99 euros chez Cdiscount.

Acer est un des constructeurs incontournables d’écrans PC et même s’il s’agit en général de références qui n’ont rien à voir avec le haut de gamme, leur rapport qualité-prix reste très intéressant. Dans le segment des écrans PC gaming de 24 pouces, l’Acer Nitro XV240YPbmiiprx est un bon exemple avec son taux de rafraîchissement de 165 Hz et son temps de réponse instantané. Déjà abordable, cet écran PC le devient encore plus avec cette réduction de 100 euros sur son prix de départ chez Cdiscount.

L’Acer Nitro XV240YPbmiiprx en bref

Un écran gaming de 23,8 pouces en Full HD

Un taux de rafraîchissement pouvant atteindre les 165 Hz

Une ergonomie impeccable

Au lieu de 259 euros habituellement, l’Acer Nitro XV240YPbmiiprx est maintenant disponible en promotion à 159,99 euros chez Cdiscount.

Full HD et bordures fines

Cet écran PC Acer Nitro dont il est impossible de se souvenir du nom complet est doté d’une dalle IPS-LCD de 23,8 pouces qui donne la priorité aux angles de vision. Comme pour quasiment tous les écrans de 24 pouces, sa définition est en Full HD (1920 x 1080 pixels). Le constructeur taïwanais annonce une luminosité pouvant atteindre les 250 cd/m² et un rapport de contraste de 1000:1. Ça reste passable, mais il y a mieux.

Les bordures fines de cet Acer Nitro rendent son affichage plus agréable et il est réglable de tous les côtés afin d’améliorer au mieux votre confort visuel. Vous pouvez notamment ajuster la hauteur de l’écran, l’incliner d’avant en arrière et faire pivoter l’écran sur lui-même. La connectique prévoit deux ports HDMI, un port DisplayPort ainsi qu’un port jack de 3,5 mm.

Un écran PC qui mise tout sur la fluidité

Comme mentionné plus haut, cet écran Acer Nitro est doté d’un taux de rafraîchissement pouvant grimper jusqu’à 165 Hz pour une source connectée au DisplayPort. Pour celles connectées aux ports HDMI, ce taux de rafraîchissement peut monter jusqu’à 144 Hz et pas au-delà. Le temps de réponse est, lui aussi, bas, descendant jusqu’à 0,1 ms selon le constructeur taïwanais. Cette donnée reste à prendre avec des pincettes, car il est quasiment impossible de descendre aussi bas, et on voit mal un écran à 250 euros qui en serait capable. Comptez plutôt sur un temps de réponse de 2 ms, ce qui est tout aussi excellent.

Avec ces caractéristiques, ce sera à vous de tenir le rythme durant vos parties endiablées, car la fluidité et la netteté seront bien au rendez-vous pour l’affichage. D’autant plus que cet Acer Nitro est compatible avec la technologie AMD FreeSync qui synchronise le rendu de l’écran avec les performances de votre carte graphique, cela permet de supprimer les problèmes de déchirure, de saccade et de flou pour que vous ayez la meilleure qualité d’image possible.

