Samsung HW-Q60B : 270 euros de réduction pour cette barre de son compatible Dolby Atmos

Envie d’ajouter à votre TV une barre de son pour une meilleure expérience audio ? La Samsung HW-Q60B 2022 semble toute trouvée pour booster le son de vos films et séries. Elle est d’ailleurs en promotion à 228 euros au lieu de 499 euros au départ.

Sur les téléviseurs, la partie audio peut être délaissée ou peu efficace lorsque vous visionnez des films et séries. Pour rendre une meilleure expérience sonore, les barres de son sont capables de combler ce manque. Avec ses 7 haut-parleurs, et sa compatibilité avec la technologie Dolby Atmos, la Samsung HW-Q60B 2022 est une bonne référence à considérer, surtout quand celle-ci bénéficie d’une réduction de 271 euros.

Les points forts de la Samsung HW-Q60B 2022

Une barre de son avec un rendu sonore 3.1 + caisson de base

Elle est compatible Dolby Atmos et DTS:X

Mais aussi compatible Bluetooth et Wi-Fi

Lancée au départ à 499 euros, la barre de son Samsung HW-Q60B 2022 est dorénavant à 228 euros sur le site Ubaldi.

La garantie d’avoir un meilleur rendu sonore

La barre de son Samsung HW-Q60B sera parfaitement optimiser le contenu de vos films et séries, puisque cette dernière délivre une puissance totale de 340 Watts qui alimente un caisson de basse et 7 haut-parleurs. Ces derniers émettent du son directement vers les murs et les plafonds, afin que celui-ci rebondisse dans votre direction.

Pour moins de 230 euros, elle propose un rendu 3.1 convaincant avec son caisson de basse sans fil. Une fois le câble optique branché à votre TV, tout est prêt et vous pourrez directement contrôler le son via la télécommande. La barre de son Q60B de Samsung combine en plus les technologies Dolby Atmos et DTS Virtual :X pour reproduire un son surround 3D.

Une barre de son qui saura trouver sa place dans votre salon

Simple et élégante, la HW-Q60B de Samsung est assez imposante avec ses 105 cm de longueur. Elle peut tout de même s’installer sans souci devant n’importe quel téléviseur. Sa hauteur n’empiétera pas non plus sur le bas de l’image avec ses 5,7 cm de hauteur. On peut également la poser sur un meuble ou l’accrocher à un mur puisqu’elle ne pèse que 3,5 kilos, ce qui la rend très légère et facile à déplacer.

Elle profite aussi de la technologie maison de Samsung baptisée Q-Symphony qui permet d’apporter une expérience plus poussée, plus immersive ainsi qu’une meilleure restitution sonore. La firme sud-coréenne a même pensé aux joueurs et propose un mode gaming, qui enrichit l’expérience immersive aux moyens de réglages automatiques. Côté connectique, vous pourrez compter sur une entrée optique et un port HDMI. Quant à la connectivité, elle est compatible avec le Bluetooth, Wi-Fi et HDMI eARC. Notez enfin qu’il est aussi possible de connecter deux appareils simultanément à la barre de son.

Afin de découvrir d’autres références de barres de son, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son en fonction de son budget.

