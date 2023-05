Dreame L10s Pro : le TOP 1 des aspirateurs robots que l’on recommande coûte 150 euros de moins

Le Dreame L10s Pro est un aspirateur robot qui tient à proposer la même efficacité de nettoyage que les produits plus haut de gamme, le tout sans faire trop de concessions. Et aujourd’hui, ce robot tombe à 449 euros contre 599 euros initialement.

Au côté du modèle Ultra, l’aspirateur robot Dreame L10s Pro semble être le parfait compromis. Le L10s Pro n’a pas à rougir puisqu’il bénéficie de la même efficacité d’aspiration et de lavage que ces modèles haut de gamme, pour la moitié du prix. Même s’il fait quelques concessions, comme faire l’impasse sur la station d’autovidage, il reste un excellent produit que l’on ne peut que vous recommander. Il coûte en ce moment 150 euros de moins.

Le Dreame L10s Pro, c’est quoi ?

Un aspirateur robot efficace pour éliminer la poussière

Mais aussi laver les sols, tout en détectant bien les obstacles

Compatible avec de nombreux assistants vocaux

Le Dreame L10s Pro coûte 600 euros, mais actuellement l’aspirateur robot profite de 25 % de remise et revient à 449 euros sur le site d’Amazon, mais aussi Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Dreame L10s Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Dreame L10s Pro au meilleur prix ?

Bien équipé pour un nettoyage complet de votre intérieur

Le Dreame L10s Pro présente un design identique à son grand frère, la version Ultra. On retrouve ainsi un produit rond, au look très haut de gamme. Il possède des dimensions relativement compactes (350 × 350 × 97 mm) pour se faufiler sous la plupart des meubles et des canapés, et ainsi nettoyer un maximum de surface. Il est d’ailleurs équipé d’une navigation 3D avancée qui lui permet d’éviter les obstacles et même de reconnaitre les tapis, afin de relever ses serpillières pour ne pas les mouiller.

Côté performances, il peut aspirer et laver le sol simultanément. Vous pourrez définir la puissance d’aspiration et le niveau d’humidité souhaité, soit à chaque passage, soit dans les paramètres de chaque pièce. Contrairement au L10s Ultra, il n’est pas capable d’identifier précisément chaque objet et de distinguer ainsi un câble d’une chaussure. Mais lors de notre test, le robot a réussi à contourner brillamment les objets, comme des chaussures et des pieds de table de et chaise. Il n’est jamais resté coincé sous une table ou dans un coin, ce qui est particulièrement rassurant pour un appareil autonome.

Des concessions certes, mais acceptables

À propos de l’autonomie, le L10s Pro intègre une batterie de 5 200 mAh. Cette dernière délivre une autonomie d’environ 200 minutes sur la puissance la moins énergivore, ce qui est largement suffisant pour nettoyer une grande surface.

Le principal point faible du Dreame L10s Pro est son entretien. Contrairement au modèle Ultra, la version Pro ne dispose pas de station de vidange. Il va falloir manuellement vider son bac à poussière et nettoyer les serpillières après chaque passage, d’autant plus qu’un seul jeu est fourni dans la boîte. Un peu contraignant, mais rien de rédhibitoire, car son efficacité de nettoyage et la précision de sa navigation en font un excellent allié au quotidien.

Si vous souhaitez plus de détails, voici notre test sur le robot aspirateur Dreame L10s Pro.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références et trouver le modèle qui correspond à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs robots aspirateurs en 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.