Pour 40 Go à moins de 8 €/mois, il vous faudra choisir entre le réseau Orange ou Bouygues

Certaines personnes ont besoin de souscrire à un forfait mobile doté d’une grosse enveloppe de données 4G, d’autres peuvent tout à fait se contenter d’une offre plus réduite, sans pour autant se trouver à court de data en fin de mois. Et l’avantage de ses forfaits avec une quantité de data raisonnable, c’est qu’ils sont à un prix attractif. C’est aujourd’hui le cas des forfaits mobile 40 Go de Cdiscount mobile et Lebara Mobile qui coûte moins de 8 euros par mois. Reste à savoir lequel est fait pour vous ? Réponse dans ce versus !

Les forfaits en promotions

Appels et SMS illimités : appeler à l’international

Commençons avec Lebara mobile. Son forfait comprend les classiques appels et SMS illimités depuis la France Métropolitaine, l’Europe et les DOM, ainsi que des appels illimités vers 43 destinations internationales, dont certaines en dehors des frontières de l’UE, comme le Canada, Hong-kong, l’Inde, mais aussi les États-Unis. Autre avantage : la carte SIM est gratuite.

Du côté de Cdiscount Mobile, on trouve aussi les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Attention, vous ne devrez toutefois pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Vainqueur : Lebara

Lebara vs Cdiscount Mobile : la qualité du réseau

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l’opérateur Lebara Mobile, vous serez alors surpris de savoir que l’opérateur MVNO britannique, utilise le réseau d’Orange, soit le premier réseau en France selon l’ARCEP. L’opérateur historique propose une couverture du territoire à 93 %, soit 99 % de la population — un argument de poids. En ce qui concerne les débits en 4G, Orange est le mieux loti puisqu’il offre en moyenne 110 Mbit/s à ses clients, même si ce nombre est à prendre avec des pincettes, car cela dépend surtout de votre position géographique et de votre proximité par rapport à une antenne 4 G.

Cdiscount mobile est également un opérateur virtuel et c’est l’opérateur Bouygues Telecom qui vous sera attribué automatiquement dès la mise en marche du forfait. Vous aurez donc l’assurance de bénéficier d’un réseau national de qualité : l’opérateur français couvre en effet 94 % de la France métropolitain selon l’ARCEP. En ce qui concerne les débits en 4G, l’organisme a calculé une moyenne de 55 Mbit/s, c’est correct, mais assez loin du score de 110 Mbit/s enregistré par Orange.

Vainqueur : Lebara

La quantité de data 4G en France, en Europe et DOM

Si vous n’êtes pas encore équipé de la fibre et que votre box ADSL fait des siennes, sachez que les deux forfaits disposent d’une enveloppe de 40 Go de données 4G en France Métropolitaine. Vous aurez alors une quantité de data suffisante, pour vous dépanner en cas de besoin. Vous allez pouvoir naviguer sur Internet, écouter votre service de streaming musical et consulter vos réseaux sociaux — de quoi vous dépanner lorsque vous ne vous trouvez pas à proximité d’un réseau Wi-Fi. À noter : Lebara offre 1 Go supplémentaire pour le premier mois. Ce n’est pas un également qui changera la donne, mais ce petit geste est appréciable.

Concernant l’enveloppe de data à l’étranger, Cdiscount mobile propose une quantité de data correcte depuis l’Europe et les DOM, à savoir 11 Go. De quoi être à l’aise en déplacement ou en vacances sans avoir à se connecter à un réseau Wi-Fi dans les environs, sans en abuser. En revanche, pour communiquer depuis l’étranger, l’opérateur Lebara est moins généreux et propose 5 Go d’Internet depuis l’Europe et les DOM. Si vous êtes amené à vous déplacer régulièrement, il faudra plutôt favoriser l’offre proposée par Cdiscount.

Vainqueur : Cdiscount

Le tarif : abordable chez l’un comme chez l’autre

Que ce soit le forfait Cdiscount ou Lebara mobile, les deux forfaits sont sans engagement. Vous pouvez changer d’opérateur quand vous le souhaitez si jamais vous n’êtes pas satisfait ou si vous avez repéré une promo intéressante ailleurs, et ce, sans payer de frais de résiliation.

Mais le point fort du forfait Lebara est qu’il est possible de le moduler en fonction de vos besoins et de votre budget chaque mois. En effet, avant le renouvellement qui arrive tous les 30 jours, vous pourrez très bien choisir un autre forfait mobile, avec plus ou moins de données 4G, sans surcoût, juste en payant le nouveau prix mensuel associé à votre choix.

Vainqueur : Lebara

Notre recommandation

Les deux opérateurs proposent des offres intéressantes, mais la victoire de Lebara est sans conteste. Le NVMO anglais marque beaucoup de points : il jouit du réseau Orange à moindre coût, vous profiterez d’une enveloppe satisfaisante de données 4G (40 Go) pour moins de 8 euros par mois. À la différence que, contrairement à celui de Cdiscount mobile, c’est un forfait flexible, ce qui veut dire qu’il s’adapte à votre consommation de données mobiles et que le hors forfait n’existe pas. Dans le cas de ce MVNO, vous pouvez changer tous les mois de forfait pour en choisir un qui s’adapte au mieux à votre consommation. Et pour finir sur ses avantages, ces nouveaux clients n’ont pas à payer la carte SIM. Cette dernière est gratuite, alors que Cdiscount qui demande 10 euros.

Seul bémol, le forfait de Lebara dispose de seulement 5 Go d’Internet, ce qui peut être assez embêtant si vous partez régulièrement en week-end à l’étranger. Sur ce point, Cdiscount mobile fait mieux en proposant 11 Go de data vers l’EU et les DOM. C’est un peu plus confortable pour consulter en cas de besoin le GPS ou bien de temps en temps, partager vos aventures durant votre voyage sur vos réseaux sociaux. Tout comme son rival, il dispose d’une enveloppe de data en France à 40 Go et pour le même prix.

