Lenovo Yoga 7 (2022) : cet excellent laptop 2-en-1 avec un écran Oled est moins cher de 200 €

PC portable ou tablette ? Si vous n'arrivez pas à choisir, prenez les deux en un. Avec d'un côté des tablettes toujours plus puissantes et de l'autre des PC portables de plus en plus fins, la frontière entre les deux appareils est moins claire. Les PC portables 2-en-1 ont justement transcendé cette frontière et gagné les faveurs de plusieurs consommateurs allant des travailleurs aux étudiants. Le Lenovo Yoga 7 Gen 8 pourrait même vous faire franchir le pas maintenant qu'il est disponible à 899 euros au lieu de 1099 euros en boutique officielle.

Performant, endurant et facilement transportable, le Lenovo Yoga 7 Gen 8 a tout pour plaire, et encore, nous n’avons encore rien dit sur son écran Oled. La gamme des Lenovo Yoga regroupe des laptops 2-en-1 haut de gamme, parmi les meilleurs de ce qui se fait en ce moment sur le marché, et le Lenovo Yoga 7 Gen 8 doté d’un processeur AMD en est un bon exemple et le bon deal du moment. Si vous recherchez un outil de travail performant, alors profitez de sa réduction de 200 euros en boutique officielle.

Le Lenovo Yoga 7 Gen 8 en quelques points

Un magnifique écran Oled de 14 pouces

Un puissant Ryzen série 7000

Une belle autonomie

Au lieu de 1099 euros habituellement, le Lenovo Yoga 7 Gen 8 est maintenant disponible en promotion à 899 euros en boutique officielle. De même pour la configuration doté de 1 To de stockage et d’un processeur Ryzen plus performant qui est en promotion à 1099,01 euros au lieu de 1299,01 euros chez le même marchand.

Un écran idéal pour les travaux créatifs

Comme pour tout laptop 2-en-1, le Lenovo Yoga 7 Gen 8 est doté d’un écran tactile, ici une dalle Oled de 14 pouces en définition WUXGA (1920 x 1200 pixels) qui couvre la totalité du spectre DCI-P3. La luminosité s’élève jusqu’à 400 cd/m² et le taux de rafraîchissement pointe à 60 Hz. En clair, vous avez là un écran de toute beauté, notamment grâce au rapport de contraste infini et aux noirs ultra profonds. Pour des travaux graphiques, c’est parfait, d’autant plus qu’un stylet est fourni dans la boîte.

Comme tout ultrabook qui se respecte, le châssis est fin avec une épaisseur de 16 mm et léger avec seulement 1,5 kg sur la balance. Vous ne vous fatiguerez pas à le transporter dans les couloirs de votre entreprise ou de la fac. De plus, il a une connectique complète avec un port USB-A, un port USB-C, un port HDMI, un port USB4, un lecteur de carte microSD et un port jack 3.5 mm. Pour la connectivité, le Lenovo Yoga 7 Gen 8 prend en charge la Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.1.

Les performances du processeur Ryzen de la série 7000

Cette configuration du Lenovo Yoga 7 tourne avec un processeur Ryzen de la série 7000, celle dotée d’un stockage de 512 Go a un Ryzen 5 7535U (6 cœurs, 12 threads, 2,90 à 4,55 GHz) tandis que la version de 1 To est équipée d’un Ryzen 7 7735U (8 cœurs, 16 threads, 2,70 à 4,75 GHz). Ces deux configurations sont également dotées de 16 Go de RAM LPDDR5 cadencée à 6400 MHz et dont les barrettes sont directement soudées à la carte mère, ainsi que d’une carte graphique AMD Radeon. Le tout vous assurera d’excellentes performances pour les tâches bureautiques et même celles plus poussées comme les travaux graphiques.

Pour ce qui est de l’autonomie, on peut s’attendre à ce qu’elle soit plus limitée à cause de l’affichage Oled qui est une technologie énergivore, mais la batterie de 71 Wh est capable de tenir entre 10 et 11 heures, ce qui est pas mal pour un ultraportable. De plus, elle profite de la recharge de 65 W qui vous permettra de refaire le plein rapidement.

Pour aller plus loin

Afin de comparer le Lenovo Yoga 7 Gen 8 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables à moins de 1000 euros.

