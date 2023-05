Galaxy A34 : le plus équilibré des smartphones Samsung perd déjà 110 euros de son prix

Avec son bel écran et son expérience logicielle agréable, le Samsung Galaxy A34 est un smartphone efficace et très équilibré. Si son prix de base est plutôt intéressant, vu sa fiche technique, il est actuellement encore moins cher puisqu'il peut vous revenir à 290 euros au lieu de 399 euros chez Ubaldi.

Outre ses gammes de smartphones ultra premium, dont les récents S23 sont les actuels fiers représentants, Samsung pense aussi aux budgets plus restreints et conçoit chaque année des séries milieu de gamme aux très bons rapports qualité/prix. En mars dernier, la marque sud-coréenne a ainsi annoncé son nouveau Galaxy A34 qui, malgré son tarif accessible, propose certaines caractéristiques haut de gamme, comme un écran Amoled à 120 Hz ou encore une bonne puissance. Actuellement, il est même possible de trouver ce modèle bien moins cher grâce à une réduction doublée d’une ODR.

Les points forts du Samsung Galaxy A34

Un bel écran Amoled Full HD+ de 6,6 pouces + 120 Hz

Une interface réussie et très complète

Une bonne autonomie

Initialement affiché à 399 euros, puis réduit à 320 euros, le Samsung Galaxy A34 peut vous revenir à 290 euros sur Ubaldi grâce à une ODR de 30 euros valable jusqu’au 10 juin 2023.

Un milieu de gamme avec des airs de Galaxy S23

À première vue, le Samsung Galaxy A34 ressemble à s’y méprendre au Galaxy S23, récent modèle premium de la marque. Au dos du Galaxy A34, on trouve en effet un appareil photo complètement intégré, comme c’est le cas sur le S23, ainsi que des angles arrondis et des tranches plates. Toutefois, si le dos de ce dernier est en aluminium, celui du milieu de gamme est en plastique, mais à ce prix, ce n’est pas vraiment étonnant. On pourra tout de même profiter d’un aspect mat qui ne prend (presque) pas les traces de doigt. Globalement, le Galaxy A34 propose un design plutôt sobre et surtout efficace.

Là où le A34 pourra réellement se démarquer, c’est au niveau de son écran. On a en effet droit à une sublime et grande dalle Amoled Full HD+ de 6,6 pouces, dont la luminosité maximale est tout simplement excellente (jusqu’à 1000 cd/m², contre 800 cd/m² sur le précédent modèle). Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité exemplaire et une bonne réactivité à tout moment. Des caractéristiques techniques agréables qui permettront de gommer un peu les points noirs de ce design : l’encoche en forme de goutte d’eau un peu cheap et les bordures plutôt épaisses qui entourent l’écran.

Une puissance suffisante pour les tâches classiques

Côté performances, le Samsung Galaxy A34 embarque une puce MediaTek Dimensity 1080, épaulée par 6 Go de RAM. À l’usage, on a un smartphone assez rapide et fluide : les applications se lancent en effet à une vitesse confortable et on n’attend jamais vraiment devant un écran de chargement. En revanche, le smartphone ne sera pas vraiment taillé pour le jeu : des ralentissements pourront survenir si les paramètres graphiques sont trop élevés, et l’ensemble pourra même chauffer un peu trop.

Concernant ses capacités en photo, le Galaxy A34 dispose d’un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un capteur selfie de 13 mégapixels. Le capteur principal sera plutôt efficace et capturera des clichés prix avec une colorimétrie vive. Le traitement algorithmique de ses clichés offre en plus un rendu convaincant. Le macro sera de son côté un peu inutile.

Une bonne autonomie, mais une recharge moyenne

Enfin, le Samsung Galaxy A34 promet en théorie jusqu’à deux d’autonomie grâce à sa grosse batterie de 5 000 mAh. Avec un usage varié, le smartphone pourra tenir une journée et demie sans souci. Le seul bémol de ce côté-ci, c’est la recharge. Et c’est plutôt courant chez Samsung. Ici, la recharge sera particulièrement lente puisqu’elle plafonne à 25 W, ce qui est un peu léger aujourd’hui. Ainsi, pour atteindre les 100 % en démarrant à 10 % de batterie, il faudra attendre près d’une heure et demie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A34.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la marque avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung Galaxy du moment.

