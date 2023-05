Ce forfait mobile est à la fois pas cher, bien doté en data, et utilise le réseau SFR pour 9 €/mois

Les offres de forfaits mobiles se sont multipliées ces derniers jours et celle de Coriolis devrait vous plaire : elle propose 70 Go de 4G sur le réseau SFR pour seulement 8,99 euros par mois.

Avec le MVNO Coriolis il n’est pas nécessaire de dépenser une énorme somme d’argent chaque mois pour avoir droit à un forfait mobile doté d’une grosse enveloppe de données 4G. En ce moment, l’opérateur propose une offre très intéressante qui permet de ne pas se ruiner. Si vous êtes intéressés, retrouver son forfait mobile 4G de 70 Go pour moins de 9 euros, sans engagement, et sans condition de durée.

Ce qu’il faut retenir du forfait en série spéciale Coriolis

70 Go de 4G en France Métropolitaine, dont 10 Go utilisables en Europe et dans les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

La qualité du réseau de SFR

Actuellement, le forfait mobile 4G 70 Go sans engagement de Coriolis Télécom est proposé à 8,99 euros par mois sans condition de durée.

Un opérateur avec une bonne couverture de réseau

Contrairement à ses autres concurrents (Cdiscount mobile, ou encore NRJ Mobile), Coriolis Telecom utilise le réseau de SFR. Selon l’ARCEP, l’opérateur aux couleurs rouge couvre la plus grande partie de la France métropolitaine, à 94 % exactement, et est talonné par Orange avec 93 % du territoire national. En ce qui concerne les débits en 4G, l’organisme a calculé une moyenne de 69 Mbit/s, c’est correct, mais assez loin du score de 110 Mbit/s enregistré par Orange. Toutefois, ces données sont à prendre avec des pincettes puisque cela dépend de la position géographique de chacun.

Bien évidemment, vous aurez droit aux appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. En revanche, il y a quelques conditions à respecter : chaque appel ne devra pas excéder une durée de 3h, dans la limite de 99 destinataires maximum par mois.

Une belle quantité de data 4G

Le véritable point fort de ce forfait en série limitée : la quantité de données en 4G pour un prix bas et surtout qui ne change pas après un an. Le rapport Go/prix compte parmi les plus intéressants du marché avec 70 Go pour seulement 8,99 euros par mois. C’est parfait pour un usage très régulier de votre mobile, comme pour regarder du contenu vidéo sur les plateformes de VOD, naviguer sur les réseaux sociaux ou même en faire profiter facilement tout son entourage grâce au partage de connexion.

Et si vous prévoyez de voyager dans des pays européens ou dans les DOM, notez que vous aurez droit à une enveloppe de 10 Go de 4G, décomptée du forfait de base. Il faudra donc bien vérifier combien de données, il vous reste avant et après votre voyage.

Si vous souhaitez découvrir les autres meilleures offres du moment en matière de forfait mobile, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des forfaits 4G sans engagement ci-dessous.

