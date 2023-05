Xiaomi Poco X4 GT : ce puissant smartphone avec écran 144 Hz perd 130 € de son prix

Le Xiaomi Poco X4 GT est un smartphone que l'on recommande grâce à ses caractéristiques techniques de haute volée, sans le prix élevé. En ce moment, sa version 256 Go passe de 429,90 euros à 299,90 euros.

Avec sa gamme Poco, Xiaomi souhaite délivrer des smartphones qui promettent une grande puissance à un prix abordable. Et, si les références sont nombreuses, le Poco X4 GT est celui qui nous intéresse aujourd’hui. Il propose un écran ultra-réactif, une puce puissante et une charge rapide, le tout pour moins de 300 euros grâce à cette offre que bénéficie la version 256 Go.

L’essentiel à retenir du Xiaomi Poco X4 GT

Un écran Full HD+ rafraîchis à 144 Hz

Une puce puissante : MediaTek Dimensity 8000

Une grosse batterie + charge de 67 W

Disponible à sa sortie au prix de 429,90 euros, le Xiaomi Poco X4 GT dans sa version 8 + 256 Go est actuellement remisé à 299,90 euros sur le site d’Amazon. Vous pouvez avoir la version 128 Go pour 10 euros de moins sur Cdiscount.

Un smartphone qui mise sur les performances

Comme les autres modèles de la marque, le Xiaomi Poco X4 GT fait peu de concession en termes de puissance. À l’intérieur du téléphone, on trouve le MediaTek Dimensity 8100 associé à 8 Go de mémoire vive, compatible 5G et NFC. Cette configuration est efficace pour faire du multitâche ou faire tourner vos applications, mais elle est aussi à l’aise pour lancer des jeux gourmands.

Le smartphone proposera une expérience de navigation totalement fluide, même si son écran n’est pas Amoled, il dispose d’une dalle IPS LCD avec un taux de rafraichissement pouvant monter jusqu’à 144 Hz. Une caractéristique très rare sur cette gamme de prix et que l’on trouve habituellement sur les PC portables. Une définition Full HD+ vient compléter le tout, pour pouvoir regarder vos contenus vidéos dans de bonnes conditions.

Au détriment de la photo, mais pas de l’autonomie

Concernant ses capacités en photo, le Poco X4 GT propose un triple capteur photo, avec un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Dans les faits, il ne s’agit pas d’un excellent photophone, mais le X4 GT permettra de capturer de jolis clichés à condition d’être peu exigeant. On regrette le mode macro, qui est assez anecdotique.

Xiaomi se rattrape sur la partie autonomie en intégrant un accumulateur de 5 080 mAh. Avec une telle capacité, le smartphone devrait tenir un à deux jours, selon votre utilisation. Et ce n’est pas tout, il est également compatible avec un chargeur rapide jusqu’à 67 W via USB-C pour récupérer rapidement des pourcentages en cas de besoin. D’après le constructeur, le Poco X4 GT est capable de passer de 0 à 100 % de batterie en 38 minutes.

