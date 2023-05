Ajouter 2 To à la PS5 coûte 2 à 3 fois moins cher que pour les Xbox Series avec ces SSD M.2 en promotion

Si la mémoire vous manque, ce n'est pas la peine de dépeupler votre bibliothèque à chaque fois que cela arrive. Sony et Microsoft ont tous les deux prévu ce cas de figure en vous donnant la possibilité d'agrandir l'espace de stockage de leur console avec un SSD, interne pour la PS5, externe pour la Xbox Series. Dans les deux cas, vous pouvez mettre la main sur des modèles très performants avec une capacité de 2 To pour moins cher grâce à ces promotions sur Amazon.

Ces dernières années ont vu sortir plusieurs jeux qu’on peut littéralement qualifier de gros bébés. Red Dead Redemption II, Call of Duty: Modern Warfare, God of War Ragnarök et plus récemment encore Star Wars Jedi Survivor, tous ont comme point commun d’occuper plus de 100 Go. Une tendance qui pèse de plus en plus sur les SSD de nos consoles, aussi les gamers seront ravis d’apprendre que plusieurs SSD à haute capacité de 2 To sont actuellement en promotion chez Amazon, pour la PS5 mais aussi la Xbox Series.

Pourquoi opter pour un SSD pour sa PS5 ou sa Xbox Series X/S ?

Une capacité de stockage conséquente pour élargir sa bibliothèque de jeux

Des performances fluides et des temps de chargement quasi-instantanés

Facile à installer

Au lieu d’un prix barré de 129,99 euros, le Fanxiang S770 de 2 To (avec dissipateur) est maintenant disponible en promotion à 107,99 euros chez Amazon grâce à un coupon de 10 %. Pour comparaison, vous dépenserez 285,59 euros pour une Seagate Expansion Card de 2 To si vous possédez une Xbox Series X/S au lieu de 439,99 euros.

Par ailleurs, le Samsung 980 Pro de 2 To avec dissipateur thermique, la meilleure référence des SSD pour la PS5, est également en promotion à 150,99 euros au lieu d’un prix barré de 206,98 euros.

À propos du Fanxiang S770

Un SSD NVMe de 2 To avec de telles performances et à ce prix, ça paraît presque trop beau pour être vrai, et pourtant, le Fanxiang S770 a des arguments à faire valoir. Pour commencer, il est totalement compatible avec la PS5 grâce à ses débits qui s’élèvent à 7 300 Mo/s en vitesse de lecture et à 6 800 Mo/s en vitesse d’écriture. Pour contrer les épisodes de surchauffe auxquels la console de Sony est parfois sujette, vous avez un dissipateur thermique fourni dans la boîte, mais qui n’est pas encore installé sur le SSD.

Si le Fanxiang S770 offre de bonnes vitesses pour un SSD PCIe 4.0, ses performances sont en réalité aléatoires, et même inférieures en général quand on compare avec des SSD dotés de la même technologie. Cela peut expliquer son prix, reste qu’il est compatible avec la PS5 et profite même d’une garantie constructeur de 5 ans.

À propos du Samsung 980 Pro

Le Samsung 980 Pro est la référence incontournable pour les SSD à installer dans sa PS5 comme dans son PC. Il offre d’une part de très bonnes performances pour un prix contenu. On parle ici d’une vitesse de lecture de 7 000 Mo/s et d’une vitesse d’écriture de 5 000 Mo/s, sachant que Sony recommande au moins une vitesse de lecture de 5 500 Mo/s pour le deuxième SSD de la PS5. De plus, un dissipateur thermique est fourni pour évacuer la chaleur sans brider les performances du SSD. Le Samsung 980 Pro est une valeur sûre.

À propos de la Seagate Expansion Card

Contrairement à la PS5, la Xbox Series ne peut accueillir un second SSD interne, seulement un espace de stockage externe. Les possesseurs de la dernière console de Microsoft auront d’ailleurs remarqué que la connectique comprenait un port Storage Expansion conçu justement pour accueillir la Seagate Expansion Card. Notre rédaction a déjà eu l’occasion de la tester et nous pouvons affirmer qu’elle est aussi simple à installer qu’à utiliser et est performante, même si c’est un peu moins que le SSD interne de la Xbox Series. Reste que c’est à ce jour la meilleure solution de stockage alternative pour la console de Microsoft, le prix élevé est le seul point qui nous fasse grincer des dents.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Seagate Expansion Card pour Xbox Series X/S.

Afin de comparer les SSD de cet article avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs SSD M.2 et SSD externes à choisir pour sa PS5 (et accessoirement pour sa Xbox Series X).

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.