Elops 900 E : un vélo électrique abordable qui l’est encore plus grâce à Decathlon

À la recherche d'un vélo électrique destiné à la ville pas trop cher, pratique et bien équipé ? Ce bon plan pourrait vous plaire. Le modèle Elops 900 E conçu par Decathlon est actuellement en promotion à 999 euros contre 1 299 euros au départ.

Si Liddl, l’enseigne du hard discount, a rejoint le marché des vélos électriques, on trouve aussi Decathlon. L’entreprise spécialisée dans le sport propose un catalogue de plus en plus fourni, avec des prix relativement abordables par rapport à la concurrence. Son modèle Elops 900 E va intéresser les utilisateurs et utilisateurs urbains à la bourse modeste. Il est d’ailleurs en ce moment 300 euros moins cher.

Le Decathlon Elops 900 E en quelques mots

Un vélo bien équipé avec un joli design

Simple à utiliser et une transmission fiable

Une autonomie confortable et batterie amovible

Au départ à 1 299 euros, puis affiché à 1 199 euros, le vélo électrique Decathlon Elops 900 E (cadre haut) se trouve en promotion à 999 euros sur le site officiel.

Ce modèle existe également avec un cadre bas, pour 1 299 euros. Même si cette version n’est pas en promotion, cela reste un prix « raisonnable ».

Un joli vélo confortable

Le Decathlon Elops 900 E est un vélo électrique entrée de gamme et ses quelques détails esthétiques le confirme : comme les câbles de freins apparents au niveau du guidon et les quelques pliures de soudures sur le cadre en aluminium. Il n’en reste pas moins élégant et agréable à regarder, avec son coloris bleu marine d’un effet mat du plus bel effet. Pour le transporter, avec ses 25,4 kg (taille M), il fait partie des poids lourds du marché et se trouve assez imposant.

En termes de confort, Decathlon n’a pas négligé cette partie. Cette référence dispose d’une panoplie d’équipements tels que : une fourche suspendue qui assure une sensation plus agréable lorsque vous roulez sur des revêtements abîmés, mais aussi une selle assez large, et des pneus de type ballon qui absorbent les aspérités de la route pour un meilleur confort. On apprécie aussi la présence d’un garde-boue efficace, d’un porte-bagages arrière avec élastiques bien serrés, une béquille, des réflecteurs et une sonnette.

Idéal pour se déplacer en ville

Pensé pour la ville, avec ce vélo, vous allez pouvoir, vous faufilez entre une file de voitures avec une certaine aisance. Le moteur de ce VAE propose un couple de 30 Nm maximum, ce qui est assez pour de petites balades sur des routes plates. En revanche, pour les grosses montées, vous risqueriez d’éprouver quelques difficultés sur le vélo, dont la vitesse diminuera grandement (21 km/h sur des côtes moyennes). Au niveau des freins, ils n’ont rien de médiocre, la sécurité est assurée, mais il faudra un poil plus anticiper les situations pour mieux réagir en amont.

Le Elops 900 E est capable de tenir une distance de 50 km. Il a aussi l’avantage de calculer avec une excellente justesse vos parcours et le nombre de kilomètres restants. Bien sûr, cette donnée est amenée à varier en fonction du gabarit de l’utilisateur, la typologie du terrain emprunté ou encore la pression des pneus. Cela reste très satisfaisant pour quiconque se déplace quotidiennement. À noter, pour la recharge, il faudra compter environ 3h30.

Pour en découvrir davantage, retrouvez notre test complet sur le Decathlon Elops 900 E.

