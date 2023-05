Lidl : ses nouveaux vélos électriques abordables lancés en Europe font saliver

L’enseigne Lidl a ajouté à son catalogue deux nouveaux vélos électriques relativement abordables : les CRIVIT Urban E-Bike X et CRIVIT Urban E-Bike Y. Leur particularité ? Un rapport qualité-prix ultra intéressant sur le papier. Pour le moment, la France n’y a pas encore accès.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais le spécialiste du hard discount Lidl a lui aussi jeté son dévolu sur le vélo électrique. Il possède à son catalogue français deux modèles à la fois destinés à la ville et aux petites sorties sur sentiers battus, à des prix forcément intéressants (entre 980 et 1300 euros).

L’entreprise semble visiblement encline à renforcer sa position sur ce créneau. En témoigne sa toute nouvelle gamme de VAE Crivit – qui est une marque propre de Lidl –, qui a récemment été lancée chez nos voisins belges et allemands, nous apprend le site Urban Bike. Pour l’instant, cette famille de vélos électriques n’est pas disponible en France.

Deux formes de cadre pour plaire à tout le monde

En revanche, on peut tout à fait s’attendre à ce que Lidl les ajoute à son offre tricolore au cours des prochains mois. Les sites belges et français partagent quelques modèles similaires : il y a donc un minimum d’espoir à ce que les CRIVIT Urban E-Bike X et CRIVIT Urban E-Bike Y, de leur nom, s’invitent un jour dans nos contrées.

Ces deux modèles sont identiques en tous points, excepté leur forme de cadre : le premier opte pour un cadre fermé plus difficile à enjamber mais qui favorise une conduite plus sportive, lorsque le second propose un cadre ouvert plus facile à enfourcher et généralement plus axé sur le confort.

Par conséquent, les tailles d’utilisateurs visées diffèrent : entre 170 et 195 cm pour le X et entre 160 et 190 cm pour le Y. Sur le reste, le binôme partage la même fiche technique. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Lidl a mis le paquet pour intégrer des composants haut de gamme dans des VAE abordables.

Si le placement du moteur de 250 W est somme toute classique – à l’arrière, mais on ne connaît pas son couple en Nm -, la présence d’un capteur de couple et d’une transmission courroie en carbone (peu d’entretien, moins salissante) détonne. Ce sont généralement des composants que l’on retrouve sur des modèles plus chers, dépassant au moins les 1500 euros, si ce n’est plus.

Des prix attractifs

Car d’après le site Lidl belge, les CRIVIT Urban E-Bike X et CRIVIT Urban E-Bike Y s’arrachent au prix de 1299 euros. En Allemagne, les tarifs grimpent à 1699 euros… à un prix barré. Des promotions sont visiblement en cours, faisant chuter leur coût à 1199 euros. Bref, c’est ultra intéressant sur le papier.

Mention spéciale, également, aux freins à disque hydrauliques signés Tektro. C’est, sur le papier, un excellent gage de sécurité. Logée dans le tube de selle, la batterie amovible de 360 Wh fournit une autonomie théorique de 70 km. Attention, Lidl ne précise pas la méthode utilisée pour calculer ce rayon d’action.

Les constructeurs de vélos électriques ont pour habitude de mesurer l’autonomie théorique depuis le mode d’assistance le plus faible – il en existe 5 ici. Il faut donc bien souvent tabler sur une autonomie plus faible en pratique. La charge s’effectue quant à elle en 3,5 heures, ce qui est somme toute correct.

Un poids dans la moyenne

De série, il faut enfin compter sur des feux avant et arrière, une sonnette, une béquille, un écran LED, des pneus de 27,5 pouces avec bande réfléchissante et une certification IPX5 (protection contre les éclaboussures d’eau). L’ensemble revendique un poids de 20 kg, ce qui reste dans la moyenne.

Si leur fiche technique donne clairement envie sur le papier, rien ne garantit pour autant une expérience de conduite idyllique. Il arrive parfois que des VAE soient mal calibrés, qui plus est avec une transmission à courroie à monovitesse.

Les composants choisis représentent un écosystème et cohabitent entre eux : ils doivent parfaitement fonctionner main dans la main pour proposer un comportement électrique digne de ce nom, et non pas agir « chacun de leur côté » au risque de plomber le plaisir de conduite.

