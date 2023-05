Cet écran PC gaming 32 pouces (WQHD, 170 Hz) est à un super prix sur Amazon

Le choix d'un écran gamer ne se fait pas à la légère et doit être justifié selon plusieurs critères. Si la diagonale et la définition sont importantes, elles ne le sont pas autant que le taux de rafraîchissement et le temps de réponse, ces derniers font toute la différence. Il se trouve que nous avons trouvé un écran qui marque des points sur tous ces critères : l'Asus TUF Gaming VG32AQA1A disponible à 274,99 euros au lieu de 329,99 euros chez Amazon le temps d'une vente flash.

Sur le marché des écrans PC gaming, Asus tient une bonne place avec un catalogue varié et rempli de références de qualité. En tant que gamer, vous vous laisserez probablement séduire par un écran de 27 ou de 32 pouces, comme cet Asus TUF Gaming VG32AQA1A avec une belle qualité d’image et un taux de rafraîchissement exemplaire. À l’occasion d’une vente flash sur Amazon, cet écran PC gaming profite d’une réduction de presque 20 %.

L’Asus TUF Gaming VG32AQA1A en bref

Un écran de 31,5 pouces en définition WQHD

Un taux de rafraîchissement pouvant grimper jusqu’à 170 Hz

Compatible avec AMD FreeSync Premium

Au lieu de 329,99 euros habituellement, l’Asus TUF Gaming VG32AQA1A est maintenant disponible en promotion à 274,99 euros chez Amazon.

Un écran qui vous immerge dans le jeu

L’Asus TUF Gaming VG32AQA1A est une dalle de 31,5 pouces qui utilise la technologie d’affichage VA mettant l’accent sur les contrastes de couleur et qui est en définition WQHD (2 560 x 1 440 pixels). Vous avez donc une belle qualité d’affichage et une colorimétrie fidèle qui peuvent être rehaussées grâce au format HDR qui étend la plage de luminosité et donne un rendu d’images plus dynamique. Cet écran PC profite également de la technologie Shadow Boost qui éclaire les zones sombres sans surexposer les zones claires.

Utiliser cet écran est agréable et même intuitif grâce à la technologie GameVisual d’Asus qui propose sept modes d’affichage prédéfinis. Pour ce qui est de la connectique, l’Asus TUF Gaming VG32AQA1A met à disposition deux ports HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.2. L’ergonomie est limitée avec le pied qui permet seulement une inclinaison d’avant en arrière, mais l’écran est au moins compatible avec la norme VESA 100 x 100 mm, ce qui vous permet de l’accrocher à un mur ou à un support d’écran.

L’importance de la fluidité et de la réactivité

L’Asus TUF Gaming VG32AQA1A a un taux de rafraîchissement natif de 144 Hz capable de grimper jusqu’à 170 Hz en overclocking. Vous avez ainsi un rendu fluide, même pour les jeux où ça part dans tous les sens comme les FPS et les jeux multijoueurs. Son temps de réponse est d’une milliseconde selon le constructeur, c’est la valeur de référence que recherchent les gamers sur ce type d’écran. Cela signifie que les pixels changent de couleur à une vitesse quasi instantanée.

Enfin, cet écran PC gaming d’Asus supporte AMD FreeSync Premium, une technologie qui synchronise la puissance de calcul de votre carte graphique avec le taux de rafraîchissement de votre écran. Cela a pour effet de réduire ou de faire disparaître les effets de déchirure, de saccade et de flou. La technologie ELMB (Extreme Low Motion Blur) également présente est similaire dans le sens où elle fait aussi disparaître les flous autour des objets en mouvement.

