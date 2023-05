Fortuneo lance l’offre de bienvenue idéale pour économiser sur vos vacances d’été

Fortuneo banque dégaine une nouvelle offre de bienvenue, avec jusqu’à 150 euros offerts et une remise allant jusqu'à 10 % sur le site booking.com. Une offre qui tombe à pic à l’approche des grandes vacances !

De nouvelles offres font leur apparition du côté des banques en ligne, et l’une d’elles se démarque particulièrement grâce à un partenariat avec un site d’hébergement, Booking.com. En effet, Fortuneo banque revient avec une nouvelle prime de bienvenue jusqu’à 150 euros offerts et 10 % de remise sur le site de location de logement. Une offre qui tombe à pic avec l’approche des grandes vacances.

L’offre proposée par Fortuneo Banque, c’est quoi ?

Aucuns frais sur les paiements et les retraits par carte bancaire

Une tenue de compte gratuite

Suivi des dépenses en temps réel

Du 22 mai au 5 juin 2023, Fortuneo propose une offre qui permet d’obtenir une prime allant jusqu’à 150 euros pour une première ouverture d’un compte + une réduction immédiate sur Booking.com. N’oubliez pas de renseigner le code promo FTNMAI2023 pour bénéficier de cette prime.

Le savoir-faire de Fortuneo

Fortuneo dispose de nombreuses années d’expertise dans le secteur des banques en ligne. Elle propose une large gamme de produits bancaires, tels que les comptes courants, les cartes bancaires, les livrets d’épargne, les crédits à la consommation et les assurances-vie. Cette neobanque française compte sur son expérience de banque traditionnelle, étant elle-même une filiale du groupe Crédit Agricole. Autre point, elle a l’avantage de proposer un IBAN français, bien pratique si vous souhaitez en faire votre compte principal.

Pour l’ouverture d’un compte, dans l’offre présentée ici, Fortuneo laisse le choix entre deux cartes : la Fosfo Mastercard et la Gold Mastercard. La première est accessible sans condition de revenu. Par contre, pour la seconde, il vous faudra justifier d’au moins 1 800 € de revenus nets mensuels. Les deux cartes ne vous demanderont par ailleurs aucuns frais sur tous vos paiements et retraits partout dans le monde, ni aucuns frais sur les achats en ligne effectués en devises étrangères.

Ces cartes n’ont pas de frais de tenues de comptes si vous utilisez la carte bancaire au moins une fois par mois. Sinon, les frais peuvent aller de 3 à 5 euros par mois en fonction de la carte choisie.

Une application agréable à utiliser

Depuis sa création, l’application Fortuneo s’est largement améliorée avec les années, même s’il manque encore quelques fonctionnalités clés. Le gain en ergonomie et en fonctionnalité est aujourd’hui largement au niveau. On peut, par exemple, compter sur la visualisation des transactions en direct ou encore de la création de cartes virtuelles. Pour les amateurs de gestion boursière, il est possible d’accéder en temps réel à l’actualité économique et financière grâce au portail Bourse.

Elle prend également en charge les plateformes Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay et même Fitbit Pay et Garmin Pay. Il est aussi possible de créer des cartes bancaires virtuelles, celles-ci servent pour les achats en ligne et sont à usage unique pour plus de sécurité.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur Fortuneo.

Comment ouvrir un compte et bénéficier de l’offre ?

Du 22 mai au 05 juin 2023 inclus, en renseignant le code promo « FTNMAI2023« , Fortuneo Banque offre :

70 euros et 8% de réduction immédiate sur Booking.com pour une première ouverture d’un compte de dépôt (individuel ou joint) avec une carte bancaire Fosfo Mastercard suivie de 5 paiements réalisés au moyen de la carte souscrite dans un délai de 90 jours maximum après la souscription effective de la carte.

150 euros et de 8% à 10% de réduction immédiate sur Booking.com pour une première ouverture d’un compte de dépôt (individuel ou joint) avec une carte bancaire Gold CB Mastercard suivie de 5 paiements réalisés au moyen de la carte souscrite dans un délai de 90 jours maximum après la souscription effective de la carte.

