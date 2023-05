En plus d’être pratique, ce chargeur 65 W avec 2 ports USB-C n’est pas cher (-20 %)

Le chargeur Ugreen, doté d'une puissance de 65 W, permet de recharger jusqu'à deux appareils compatibles de manière rapide. Le moment est même idéal pour se le procurer puisqu'il est proposé à 27 euros au lieu de 34 euros sur Amazon.

Si vous avez récemment acheté un smartphone, la boîte de celui-ci ne contenait peut-être pas de chargeur. En effet, plusieurs marques ont décidé de ne plus inclure de bloc, et de le proposer à la vente séparément. Un coût supplémentaire dont on se passerait bien… Mais heureusement, certaines marques proposent des chargeurs dotés d’une belle puissance, à un prix avantageux. Par exemple, le modèle 65 W de Ugreen est vendu à moins de 30 euros actuellement.

Les points essentiels du chargeur Ugreen 65W

Un chargeur rapide de 65W

Avec deux ports USB-C

Compatible avec de nombreux appareils

Initialement affiché à 34 euros, le chargeur Ugreen de 65 W est désormais proposé à 27 euros sur Amazon grâce à un coupon de 20 %, à cocher avant de glisser le produit dans votre panier.

Un chargeur compact, mais aussi puissant

Le premier atout de ce chargeur Ugreen est évidemment sa taille, bien plus réduite que d’autres chargeurs secteurs que l’on peut trouver sur le marché. Particulièrement compact, il pourra donc s’emporter partout. Mais son format mini ne l’empêche pas de délivrer de belles performances pour recharger vos appareils. Vous aurez ainsi droit à une puissance de charge de 65W pour réalimenter jusqu’à deux appareils grâce aux deux ports USB-C présents sur le chargeur. Notez toutefois que si vous utilisez ces deux ports en même temps, la puissance sera distribuée automatiquement entre vos deux appareils : la charge sera donc moins rapide dans ce cas précis.

Autrement, ce chargeur Ugreen supporte plusieurs protocoles de charge rapide, comme les Power Delivery 3.0, PPS, Quick Charge 3.0, FCP et ACP.

Un grand nombre d’appareils compatibles

Ce chargeur Ugreen marque aussi des points pour sa compatibilité avec plusieurs appareils. Vous pourrez ainsi l’utiliser pour recharger un iPad Pro, un iPad Air (2022), une Galaxy Tab (S7, S7+, S6…), les gammes d’iPhone 12, 13 et 14, les Redmi Note 10/11/11Pro/11S, les gammes de Samsung Galaxy S20/S21/S22/S23, et même votre MacBook Pro ou votre Steam Deck et votre Nintendo Switch. Par exemple, un MacBook Air 13″ pourrait gagner 42 % de batterie en 30 minutes, selon la marque. Dernier petit avantage : ce modèle sait minimiser les risques de surchauffe, surtension ou surintensité pour plus de sécurité en fonctionnement.

