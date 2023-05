Cette puissante enceinte 80 W animera vos soirées d’été pour un super prix

L'enceinte Bluetooth Soundcore Motion Boom Plus est une enceinte massive capable de délivrer une bonne puissance sonore en extérieur, tout en étant certifiée IP67. Actuellement, il est possible de la trouver à 129 euros au lieu de 179 euros sur Amazon.

À l’approche de l’été et de ses sorties en plein air, les enceintes Bluetooth vont vite redevenir indispensables. Capables de délivrer un son puissant même en sans-fil, ces appareils sont taillés pour un usage nomade en extérieur, d’autant plus que certains bénéficient d’une protection contre les éclaboussures : pratique pour les séances d’écoute près d’une piscine. C’est notamment le cas de la Soundcore Motion Boom Plus qui, en plus d’être certifiée IP67, dispose d’un format massif et d’une bonne puissance sonore. Si elle vous tente, sachez qu’elle n’est plus aussi chère qu’auparavant grâce à une promotion de près de 30 %.

Les points forts de la Soundcore Motion Boom Plus

Une enceinte imposante

Certifiée IP67

Une très bonne autonomie

Initialement proposée à 179 euros, la Soundcore Motion Boom Plus est désormais affichée à 129 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez payer encore moins cher, la Soundcore Motion Boom, l’ancienne version de l’enceinte, plus petite, mais avec une meilleure autonomie, est quant à elle proposée à 69 euros au lieu de 89 euros sur Amazon.

Une enceinte qui en impose

C’est évident : la Soundcore Motion Boom Plus n’est clairement pas une petite enceinte Bluetooth comme on a l’habitude d’en voir sur le marché. Avec ses dimensions de 38,9 x 14 x 19,56 cm, on aura quelques difficultés à la glisser facilement dans un sac, contrairement à certaines références de JBL, l’un des leaders du secteur. Pourtant, il est tout de même possible de transporter la Motion Boom Plus sans se casser le dos, puisqu’elle est, non seulement munie d’une poignée bien large et pratique, mais aussi d’une sangle pour la porter à l’épaule ou même en bandoulière. La carrure robuste de la Motion Boom Plus n’est donc pas un frein pour son transport. Elle peut même être un gros avantage puisqu’elle lui permet d’assurer une bonne solidité en déplacement.

Autre avantage de son design : sa certification IP67, qui la rend résistante aux éclaboussures et à la poussière. Vous pourrez donc tout à fait l’utiliser au bord d’une piscine, ou même sous une petite pluie, sans risquer de l’abîmer avec de petites gouttelettes.

Une belle puissance sonore

L’aspect massif de la Soundcore Motion Boom Plus permet aussi d’y loger des composants plus gros et plus puissants qui promettent une très bonne qualité sonore. Dans les entrailles de cette enceinte portable, on pourra ainsi retrouver deux woofers de 30 W chacun et des tweeters de 10 W. On a ainsi droit à un son d’une puissance de 80 W, renforcé par la technologie exclusive BassUp de la marque, qui accentue grandement les basses pour un audio plus profond. Par ailleurs, l’enceinte est capable de lire des fichiers audios via les connexions AUX et Bluetooth en même temps. Un égaliseur sera également possible sur l’application de la marque pour pouvoir personnaliser le son et l’adapter au mieux à ses attentes.

Enfin, côté autonomie, la marque indique une durée d’utilisation de 20 heures grâce à sa batterie de 13 400 mAh. De quoi écouter vos titres préférés durant toute une journée dehors. Ensuite, grâce à la technologie PowerIQ 2.0 d’Anker, l’enceinte peut tout à fait alimenter d’autres appareils, ce qui peut s’avérer pratique si notre smartphone tombe à plat en pleine virée en extérieur.

