DualSense Edge : la manette pro controversée de Sony baisse enfin son prix

La DualSense Edge est la manette haut de gamme de Sony. Son tarif élitiste ne s'adresse pas au grand public, mais pour celles et ceux qui sont intéressés aujourd'hui, elle subit une première baisse de prix et passe ainsi de 239 euros à 209 euros.

À la manière de son rival Xbox, Sony conçoit sa toute première manette haut de gamme : la DualSense Edge. Qui dit « haut de gamme », dit prix plus élevé, et de ce côté-là, la firme japonaise n’y a pas été de main morte. Avec une note de 6/10 à notre test, cette manette ne semble pas faire l’unanimité. En revanche, pour les quelques personnes en quête de performances et « jaloux » des joueurs Xbox avec la manette Elite, pourront bien se diriger vers la DualSense Edge. Si le prix n’est pas un frein, sachez qu’en ce moment, elle se négocie avec 30 euros de moins.

Les points forts de la DualSense Edge de Sony

Les sticks réparables

Les accessoires fournis

Les gâchettes adaptatives, les vibrations, le gyroscope…

Initialement à 239,99 euros, la manette DualSense Edge de Sony bénéfice de plus de 10 % de réduction et s’affiche à 209,99 euros sur Amazon et le site de Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Sony PlayStation DualSense Edge. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Sony PlayStation DualSense Edge au meilleur prix ?

Une manette plus lourde, moins endurante

La Dualsense Edge propose un format très proche de la manette classique de la PS5, avec tout de même quelques changements. En face avant, le pavé tactile est désormais noir, on trouve aussi un changement de texture au niveau des paumes et des gâchettes pour améliorer la préhension, et bien sûr les boutons supplémentaires sous et à l’avant du pad. Autrement, on a toujours les deux sticks analogiques symétriques, les boutons de face suivant les icônes PlayStation et le port USB-C à l’arrière pour la recharge. Toujours sur l’aspect esthétique, nous avons déploré lors de notre test, les finitions en plastique « noir brillant » et une partie de la coque qui prend très vite les traces de doigts et glisse. C’est à la fois disgracieux et plutôt décevant pour une manette se voulant premium.

Quant à la prise en main, si le changement de texture au niveau des gâchettes L2/R2 ou au niveau des paumes offre un confort supplémentaire au quotidien, la Edge est sensiblement plus lourde que la version classique (335 g contre 280). Ce qui peut devenir pénible sur de longues sessions de jeux. À propos de l’autonomie, ne vous attendez pas aux dizaines d’heures d’autonomie comme sur la Dualsense classique, ici, il faudra compter sur 5 h 30 d’autonomie en tout, voire moins si vous exploitez au maximum les fonctions de la manette.

Mais plus personnalisable avec les points forts de la Dualsense classique

La véritable force de la Dualsense Edge réside dans les options permettant de personnaliser l’expérience. La firme nipponne copie son concurrent et propose une boite de rangement contenant tous les accessoires. Vous pourrez ainsi changer les capuchons des sticks entre ce que Sony propose sur PS4 et PS5, ou des capuchons très arrondis comme ceux de la PS3. Pour ce faire, il suffit de tirer le capuchon pour le déclipser de sa base. Parmi les autres accessoires, il y a un boitier permettant de verrouiller le câble de recharge sur la manette. Pratique si vous êtes adeptes des meilleures performances possibles, et que vous souhaitez jouer avec le moins de latence, c’est-à-dire en filaire. Enfin, vous avez le choix entre deux sets de boutons supplémentaires à placer sous la manette.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Sony propose aussi de régler les gâchettes ajustables L2 et R2, sur trois positions. Pratique pour celles et ceux souhaitant des gâchettes réactive dans un FPS, par exemple. Là où la DualSense Edge se démarque de la concurrence, c’est dans son système de stick amovible. Il n’est pas seulement possible de changer les capuchons, mais aussi le module complet à l’aide d’un petit slider sous la manette. Parfait pour lutter contre le « drift » : vous n’aurez qu’à remplacer le module pour repartir avec un stick neuf, mais cela vous coûtera 24,99 euros. Pour une expérience plus poussée de la manette pro de Sony, il sera possible de configurer précisément les options via le logiciel disponible dans les paramètres de la PlayStation 5.

Pour finir sur la compatibilité, la manette haut de gamme s’associe parfaitement à la PS5 où l’on retrouve l’ensemble des fonctions de la DualSense : microphone, gyroscope, haut-parleur, vibrations avancées et gâchettes à retour de force. Elle est tout de même reconnue par Windows 11 via une connexion Bluetooth ou avec le câble USB. Attention toutefois, nous avons rencontré des problèmes de compatibilité avec certains jeux durant notre test.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Sony DualSense Edge.

Si vous jouez plutôt sur PC, nous vous invitons dès maintenant à consulter nos guides des meilleures manettes pour PC.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !