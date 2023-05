Nintendo Switch OLED : les éditions Pokémon et Splatoon sont en forte promotion

La Nintendo Switch a su vieillir comme un bon vin puisque cette console est encore la plus vendue du marché six ans après sa sortie. Un succès qui s'explique par son format hybride unique et son catalogue de licences historiques du jeu vidéo. Big N l'a même déclinée en version Lite et OLED et commercialisée plusieurs éditions spéciales. D'ailleurs, les éditions Pokémon et Splatoon 3 de la Nintendo Switch OLED sont en promotion sur Rakuten, vendues à 289,99 euros au lieu de 359,99 euros.

Après une version exclusivement portable de la Nintendo Switch baptisée « Lite » et parue en 2019, le constructeur nippon a commercialisé en 2021 une version améliorée de sa console hybride, ici dotée d’un écran OLED. Quand bien même elle n’apporte que de légères améliorations par rapport à la Switch standard, cette console reste une valeur sûre et est même l’une des consoles les plus abordables du moment. De plus, ses éditions spéciales Splatoon 3 et Pokémon Écarlate & Violet profitent d’une ristourne de 70 euros chez Rakuten.

La Nintendo Switch OLED en bref

Un écran OLED immersif

Un port Ethernet sur le dock

Un espace de stockage deux fois plus grand que la Switch standard

Au lieu de 359,99 euros habituellement, les éditions Pokémon Écarlate & Violet et Splatoon 3 de la Nintendo Switch OLED sont maintenant disponibles en promotion à 289,99 euros chez Rakuten grâce au code promo GAMES30.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Nintendo Switch OLED. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Nintendo Switch OLED au meilleur prix ?

Un écran plus beau et plus grand

Son nom l’indique, la Nintendo Switch OLED s’appuie sur cette technologie d’affichage qui apporte un rapport de contraste infini et des noirs parfaits. Sur cette dalle, les pixels émettent leur propre lumière, mais un défaut qu’on peut leur trouver est le manque de luminosité. Cela se vérifie avec la Switch OLED, y jouer en plein soleil n’est pas vraiment confortable. On se retrouve tout de même avec une excellente image et jouer à The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est un pur régal.

Un autre ajout dont bénéficie l’écran est un léger agrandissement, il passe des 6,2 pouces de la Switch standard à 7 pouces avec des bordures plus fines pour favoriser l’immersion. Cependant, la définition n’a pas changé puisqu’on reste sur de la HD, Nintendo aurait clairement pu faire un effort en nous mettant au moins de la Full HD. Comme l’écran a été agrandi sans que la définition ne change, on se retrouve avec une moins bonne résolution que la Switch standard.

De légères améliorations par rapport à la Switch standard

Outre l’OLED, cette Nintendo Switch affiche de légères améliorations par rapport à la console de base comme sur le dock qui comporte maintenant un port Ethernet. Vous pouvez maintenant le brancher en filaire à votre réseau Internet pour profiter d’une connexion plus stable lors de vos parties multijoueurs. Là où le bât blesse, c’est que plusieurs rumeurs affirmaient que le jeu en docké serait en 4K, mais on reste sur du 1080p. Pour la connectique, on retrouve toujours un port HDMI et un port USB-C.

Deux choses ont cependant bien été revues à la hausse : l’autonomie et l’espace de stockage. La première a bénéficié des mêmes améliorations apportées à la V2 de la Switch et peut s’élever de 5 à 9 heures selon les jeux pris en charge. La deuxième a été multipliée par deux, passant de 32 à 64 Go. Ça paraît faible en 2023, surtout si vous êtes adepte du tout-dématérialisé, mais les jeux Nintendo ne prennent en réalité que très peu de place. De plus, vous avez toujours la possibilité d’étendre le stockage avec une carte microSD.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Nintendo Switch OLED.

Afin de comparer la Nintendo Switch OLED avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures consoles de jeux vidéo du moment.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.