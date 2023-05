À moitié prix, l’ultrabook de Lenovo doté d’un Ryzen 5 Pro est un excellent deal

Si vous êtes à la recherche d'un PC portable efficace et performant, il y a de belles affaires à saisir chez Lenovo. Le ThinkPad X13 Gen 2 doté d’une belle fiche technique est à moitié prix : 643 euros au lieu de 1 215 euros.

De l’entrée de gamme à l’ultra-premium, Lenovo a de quoi combler tous les budgets avec ses PC portables. Sa série ThinkPad se situe dans le haut du panier et se destine à un usage polyvalent, grâce à une fiche technique généreuse. Le modèle X13 Gen 2 se montre très efficace notamment avec son processeur AMD booster et se négocie aujourd’hui à un meilleur prix après plus de 570 euros de remise.

Le Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 propose…

Une dalle IPS LCD de 13,3 pouces en 1920 × 1200 pixels, soit un ratio 16:10

Le combo Ryzen 5 Pro 5650U + 16 Go de RAM + 512 Go SSD

Un pc portable solide et endurant

Habituellement vendu à 1 215,65 euros, le laptop Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 est maintenant proposé à 643,69 euros sur le site du constructeur.

Un laptop tout terrain

Le Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 est une machine qui se veut rassurante pour les travailleurs et travailleuses régulièrement en déplacement. Ici, le constructeur met l’accent sur la durabilité, la légèreté et la solidité. Il donne l’impression d’être créé d’un bloc ferme et impossible à briser, ce qui est particulièrement rassurant si vous êtes amené à transporter votre ordinateur sur des chantiers par exemple. Ce ThinkPad X13 combine sa robustesse à la légèreté : un bel exploit, pour ce pc portable qui propose un petit format agréable pour se glisser partout puisqu’il a la particularité d’être très fin et très léger, à seulement 1,19 kg.

Une fois ouvert, l’ultraportable laisse découvrir une dalle de bonne qualité, car on retrouve une définition Full HD (1 920 x 1 200), agrémenté d’un revêtement antireflet et d’une bonne luminosité. Elle sera donc agréable à utiliser au quotidien, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries. Pensé aussi comme un outil professionnel, cet écran est inclinable sur 180 degrés. Ainsi, il est possible de poser entièrement à plat l’ordinateur portable, pour que plusieurs personnes puissent consulter l’écran autour d’une table, lors d’une réunion par exemple. Cela a l’avantage d’offrir plusieurs possibilités d’affichage et de nouvelles façons d’utiliser son ordinateur.

Une machine efficace pour accomplir les tâches du quotidien

La marque Lenovo boost les performances de son laptop en intégrant une puce AMD Ryzen 5 Pro 5650U, avec 16 Go de mémoire vive. Cette configuration est particulièrement équilibrée et efficace pour supporter un usage multitâche poussé en bureautique, ou bien pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans trop de ralentissement. Quant au stockage, sur ce modèle, vous pourrez compter sur un SSD NVMe de 512 Go, qui va apporter une dose de réactivité bienvenue au système, mais aussi réduire le temps de chargement et le temps de démarrage.

Enfin, la firme chinoise promet une autonomie d’une journée. Ce dépendra bien sur de votre usage, s’il est poussé ou non. Sachez sinon vous avez besoin de plus de batterie, il est compatible avec la charge rapide qui permet d’atteindre 80 % de la capacité de la batterie en seulement une heure de charge. Et pour la connectique, on retrouve deux ports USB-C 3.2, un port HDMI, deux ports USB-A 3.2 Gen 2, une prise casque audio, un lecteur de carte à puce et même un emplacement pour une Nano SIM.

