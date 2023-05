Ce PC portable (RTX 4060 + i5 13e gen) est le meilleur deal gaming du moment

Si vous pensiez que les configurations dotées d'une carte graphique RTX 4000 atteindraient des prix inaccessibles, vous aviez presque raison, seules les RTX 4080 et 4090 sont concernées. Preuve en est avec ce HP Victus Gaming doté d'une RTX 4060 qui, grâce à une promotion et à une offre de remboursement, voit son prix descendre de 1 199 euros à 949,99 euros chez Cdiscount.

Les configurations dotées d’une RTX 4000 sont très prisées, mais la facture est salée, il faut en général dépenser plus de 1 000 euros pour un laptop gaming aussi puissant. Mais, de temps en temps, des promotions fleurissent pour vous faire profiter de prix réduits, comme sur ce HP Victus Gaming équipé d’une RTX 4060 et d’un Intel Core i5 de la 13e génération accompagné d’une souris gaming HP X220.

Le HP Victus Gaming 16-r0024nf en quelques points

Un écran Full HD de 16,1 pouces rafraîchi à 144 Hz

Une RTX 4060 et un Core i5 de 13e génération

La technologie Nvidia Optimus

Au lieu d’un prix barré de 1 199,55 euros, le HP Victus Gaming 16-r0024nf et la souris gaming HP X220 sont maintenant disponibles en promotion à 949,99 euros chez Cdiscount grâce à une réduction de 200 euros et à cette offre de remboursement de 50 euros.

Un châssis complet et un écran fluide

Le HP Victus Gaming 16-r0024nf n’a pas un design très voyant contrairement à la plupart des autres laptops gaming, mais il est au moins aussi lourd qu’eux avec plus de 2 kilos sur la balance. La connectique est bonne avec trois ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI et un port jack 3.5 mm et la connectivité prend en charge les dernières normes Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3. Le clavier est rétroéclairé mais pas d’une manière aussi flashy que d’autres laptops gaming.

L’écran de 16,1 pouces est une dalle IPS-LCD en définition Full HD (1920 x 1080 pixels) en format 16:9 et doté d’un traitement antireflets. Vous avez ce qu’il faut pour regarder des films et des séries en streaming, même en plein soleil. Mais, ce qu’il faut surtout retenir est son taux de rafraîchissement de 144 Hz, c’est le minimum que les gamers chevronnés recherchent. Avec cette fluidité, vous pouvez jouer à des FPS et des multijoueurs où aucun temps mort n’est permis dans des conditions optimales.

La RTX 4060 pour faire tourner les derniers jeux AAA

Ce HP Victus Gaming 16-r0024nf embarque une RTX 4060, une carte graphique de la dernière génération. Elle sera assez puissante pour faire tourner les jeux récents les plus gourmands avec une bonne qualité graphique de manière fluide. Ne vous privez pas d’activer le ray-tracing et le DLSS 3 pour sublimer votre expérience gaming. Le GPU est accompagné de 16 Go de RAM et d’un Intel Core i5-13500H doté de 12 cœurs, de 16 threads et cadencé jusqu’à 4,7 GHz. Le stockage est géré par un SSD de 512 Go.

Les derniers processeurs Intel comme celui-ci intègrent également un GPU Intel Iris Xe, l’avantage d’avoir deux GPU est de ne pas utiliser constamment le plus puissant et ainsi épargner la batterie. Avec la technologie Nvidia Optimus, le laptop bascule sur l’un ou l’autre selon ses besoins. Pour ce qui est de l’autonomie, il ne faut pas s’attendre à beaucoup d’endurance, à l’instar des autres PC gaming qui consomment beaucoup d’énergie.

