Razer Wolverine V2 : cette manette Xbox premium est presque à moitié prix sur Amazon

Compatible avec les Xbox Series X, Series S et One, ainsi qu'avec les PC Windows 10, la Razer Wolverine V2 est tout à fait adaptée aux joueurs exigeants. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut actuellement trouver cette manette haut de gamme à 69,99 euros au lieu de 119,99 euros chez Amazon.

Outre les manettes officielles conçues par Microsoft pour ses Xbox, il est possible de trouver des manettes de marques tierces qui tentent de surpasser les contrôleurs principaux. C’est par exemple le cas de la Wolverine V2 de Razer, qui marque notamment des points grâce à ses clics réactifs et sa prise en main vraiment agréable. Son prix est tout aussi intéressant, puisqu’il se situe désormais sous la barre des 70 euros.

Les points essentiels de la Razer Wolverine V2

Une bonne prise en main

Des boutons avec des clics réactifs

Quelques possibilités de personnalisation

Lancée à 119,99 euros, la manette Razer Wolverine V2 est désormais affichée à 69,99 euros sur Amazon.

Une manette qui reprend les traits de la Xbox

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, la manette Razer Wolverine V2 ne reprend pas les couleurs d’un célèbre personnage de Marvel, mais bel et bien celles de la Xbox elle-même. Outre le logo Xbox, on retrouvera ainsi le placement asymétrique des joysticks, les boutons XYBA colorés ainsi que deux liserés verts, qui rappellent aussi la couleur phare de Razer. Sur les épaules de la manette, figurent également les traditionnelles gâchettes LT et LR, les boutons LB et LR, ainsi que deux nouveaux bumpers personnalisables M1 et M2.

L’un des principaux atouts du design de la Wolverine V2 reste tout de même l’excellente prise en main que l’accessoire promet, à tel point qu’elle parvient à surpasser la manette officielle de la console de Microsoft. On aura ainsi droit à un revêtement antidérapant en caoutchouc qui englobe totalement les deux poignées, ce qui rend le port de ces poignées dans les paumes particulièrement agréable. Mention spéciale également pour la conception en « L », plus creusée, qui accueille parfaitement les majeurs des joueurs, tout en offrant une excellente stabilité. En revanche, le gros bémol de cette manette est sans conteste la présence de son câble (qui mesure 3 mètres), qui ne peut pas être remplacé.

Des boutons hyper réactifs

La Razer Wolverine V2 se démarque par ailleurs par ses boutons d’action, soit les XYBA et la croix directionnelle, dits « méca-tactiles », qui agissent donc comme un switch mécanique de clavier pour réduire la distance de course et ainsi gagner de précieuses frames lors de vos actions. S’agissant des clics, ceux-ci sont nets et précis, et assurent un très bon retour tactile. En comparaison, les gâchettes, dont la longueur de course peut être modulée, sont un peu plus décevantes, avec un retour tactile plutôt mou. On regrette aussi l’absence de vibrations dans les gâchettes, qui, en temps normal, permettent de bien mieux se plonger dans l’action de nos jeux.

Pour finir, il est possible de configurer deux boutons, les M1 et M2, qui se situent à côté des gâchettes. Sachez d’abord qu’elles sont situées assez haut sur la manette, et que vous ne pourrez les atteindre que du bout des doigts, ce qui n’est pas vraiment pratique. Pour la configuration, cela se passera sur le logiciel Razer Controller Setup for Xbox, disponible sur le Microsoft Store sur PC et sur Xbox. Du reste, les possibilités de personnalisation sont plutôt limitées. Vous ne pourrez par exemple pas effectuer de macros permettant d’enchaîner, en une touche, une série de combos.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Razer Wolverine V2.

Si vous souhaitez comparer la Razer Wolverine V2 avec d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures manettes Xbox du moment.

