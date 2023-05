LG OLED55C2 : cette valeur sûre des TV 4K est presque à moitié prix aujourd’hui

En 2022, année de sa sortie, le TV LG OLED55C2 faisait déjà partie des meilleurs de sa catégorie. Un an après, cette référence reste encore aujourd'hui un excellent choix, surtout qu'en ce moment, il est possible de l'acheter pour 1 099 euros au lieu de 1 990 euros chez Rue du Commerce.

Maître incontesté de la technologie OLED, LG a conçu une foule de téléviseurs qui occupent, même plusieurs mois après leur sortie, de bonnes places sur le podium des meilleurs TV du marché. C’est par exemple le cas du modèle OLED55C2, toujours présent dans notre top 3 des meilleurs téléviseurs de la marque sud-coréenne. Il faut dire qu’avec son processeur puissant, sa bonne luminosité et ses ports HDMI 2.1, il ne manque pas de qualités. La bonne nouvelle, c’est que plusieurs mois après sa sortie, il est enfin possible de l’acheter à un prix bien moins élevé grâce à une réduction de prix de 900 euros.

Le TV LG OLED55C2 en bref

Une dalle OLED 4K UHD de 55 pouces

Un processeur performant

Des ports HDMI 2.1

Lancé à 1 990 euros, le TV LG OLED55C2 est en ce moment affiché à 1 099 euros chez Rue du Commerce.

Un design épuré et une dalle plus lumineuse

En concevant sa gamme C2, LG a souhaité opérer quelques changements au niveau du design pour se différencier de la précédente génération. Comme les autres modèles de la gamme, le TV LG OLED55C2 adopte ainsi un design plus fin, avec un poids allégé par l’utilisation de matériaux bien plus légers. De plus, cette référence du cru 2022 est soutenue par un pied bien moins massif que celui qui équipait les TV C1, qui était plus long. Ici, le socle est plus petit, ce qui permettra par exemple de glisser des périphériques sous l’écran bien plus facilement. Le TV prendra également moins de place sur votre meuble, ce qui est plutôt appréciable.

Autre atout du design du LG OLED55C2, et pas des moindres : sa dalle OLED de qualité, qui promet des contrastes infinis et des noirs profonds grâce aux pixels noirs éteints. Mais ce n’est pas tout ce que cet écran propose : ce dernier s’appuie en plus sur la technologie OLED EVO, qui permet d’apporter un pic de luminosité plus important. L’écran sera ainsi 20 % plus lumineux que ceux de la gamme C1, qui péchait un peu de ce côté. Côté interface, le modèle tournera sous webOS, comme les autres TV du constructeur. Le système est toujours aussi épuré, et on pourra compter sur des compatibilités avec Google Assistant, Alexa et HomeKit pour une utilisation encore plus fluide. AirPlay 2 sera aussi de la partie pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette Apple.

Un TV plus puissant et taillé pour le gaming

Le TV OLED55C2 embarque le processeur Alpha 9 Gen 5, qui assure un upscaling 4K plus performant que celui de la génération précédente pour les contenus affichés et un niveau de détails nettement supérieur. On aura aussi droit à une foule de compatibilité avec les meilleures normes vidéo, comme le HDR, HDR10 (mais pas HDR10+) ainsi que le Dolby Vision IQ, une évolution du Dolby Vision classique qui va se charger d’adapter l’image selon votre environnement, qu’il fasse jour ou nuit, pour une meilleure perception des petits détails (si le contenu visionné est compatible, bien sûr). Côté son, le Dolby Atmos sera au rendez-vous pour profiter d’un environnement sonore bien immersif.

Enfin, le TV LG OLED55C2 s’avère aussi idéal pour le gaming puisqu’il intègre 4 ports HDMI 2.1, qui autorisent la 4K@120 images par seconde pour les consoles next-gen. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet) et VRR (Variable Refresh Rate, qui combat les déchirures d’écran) seront aussi de la partie, sans oublier les compatibilités avec Nvidia G-Sync et AMD FreeSync et un taux de réponse de seulement 1 ms.

