Smart Monitor M5 : l’écran hybride 27 pouces de Samsung chute à 119 € seulement

En dehors de ses écrans dédiés pour le jeu, Samsung pense aussi aux travailleurs et travailleuses en proposant des moniteurs pour la bureautique. Sa gamme Smart Monitor semble ordinaire aux premiers abords, mais a la particularité de se transformer en téléviseur grâce à l’intégration d’un Smart Hub normalement dédié aux TV de la marque. En devenant une smart TV, l’écran de Samsung a de quoi plaire, surtout qu’aujourd’hui le M5 en 27 pouces perd 150 euros de son prix.

Le Samsung Smart Monitor M5, c’est quoi ?

Un écran d’ordinateur qui se transforme à en Smart TV

Une diagonale de 27 pouces en FHD

Une télécommande pratique pour naviguer dans l’OS Tizen

De base à 269 euros, le Samsung Smart Monitor M5 (LS27AM500NRXEN) s’affiche à 149 euros sur le site Grosbill, mais grâce à l’ODR d’une valeur de 30 euros valable jusqu’au 11 juin 2023, il passe à 119 euros seulement.

Un écran PC idéal pour travailler

Esthétiquement, le Smart Monitor M5 n’a rien d’extravagant et mise plutôt sur un aspect minimaliste. Son pied central et son boîtier fin offrent un faible encombrement sur votre espace de travail. Côté écran, ici, on a une diagonale de 27 pouces, qui assure une bonne immersion. Le constructeur a d’ailleurs tenu à éliminer au maximum les bordures et propose un écran avec trois côtés quasi sans bord pour une meilleure immersion.

Sa dalle VA au format 16:09 profite d’une définition Full HD avec une fréquence de rafraichissement de 60 Hz, et un temps de réponse de 8 ms. Il est évident que cet écran ne comblera pas les exigences des pro gamers, mais pour du jeu ponctuel, il fera l’affaire. Ce moniteur sera surtout adapté pour de la bureautique et a la particularité d’offrir un champ de vision de 178 degrés assurant un rendu clair et une lisibilité parfaite, quelle que soit votre position face à l’écran.

Mais aussi pour le divertissement

Jusqu’ici, ce moniteur dispose de caractéristiques assez basiques, mais la firme coréenne arrive à se démarquer de la concurrence en intégrant le Smart Hub jusqu’alors dédié à ses téléviseurs connectés. On retrouve ainsi l’interface multimédia TizenOS, le système d’exploitation pour téléviseurs de Samsung. Il permet d’accéder à ses services de SVoD préférés, comme Netflix ou Prime Video, ou à ses applications de streaming musical, à l’instar de Spotify. On peut tout de même brancher une console et un ordinateur en même temps puisqu’on a deux ports HDMI 1.4 ; il y a également deux ports USB.

C’est dans cet usage hybride que le Samsung Smart Monitor M5 révèle tout son potentiel : il sert à la fois d’écran d’ordinateur et de téléviseur. D’ailleurs, comme un vrai téléviseur Samsung, cet écran est fourni avec une télécommande pour pouvoir naviguer facilement dans les menus. La boutique d’applications sera aussi de la partie pour pouvoir installer d’autres applications, même si le catalogue est assez limité. Il n’est pas seulement pensé pour le divertissement, et propose de caster le contenu d’un appareil Apple via AirPlay 2, mais aussi un terminal Samsung via DeX (avec ou sans câble). Enfin, vous retrouvez des fonctions très pratiques, comme Auto Source Switch, qui permet de changer de source de façon automatique, pour passer de Tizen à votre ordinateur par exemple.

Envie de découvrir d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid ? Consultez dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour la bureautique.

